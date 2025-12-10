Головна Світ Соціум
У Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа (відео)
Сотню осіб було евакуйовано з небезпечної зони через пожежу
скриншот з відео російських ЗМІ

Пожежа на Правобережному ринку охопила 1,5 тис. кв. м

У Санкт-Петербурзі спалахнула велика пожежа на Правобережному ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

На місце події терміново виїхали підрозділи МНС. Правобережний ринок, розташований на вулиці Дибенка в Санкт-Петербурзі, горить на площі 1,5 тис. кв. м. До ліквідації пожежі було залучено 30 рятувальників і шість одиниць техніки.

Зазначається, що під час пожежі постраждали двоє людей: 52-річна жінка надихалася чадним газом, чоловік стрибнув з другого поверху. Життю обох нібито нічого не загрожує. Чоловіка доставили до медичного закладу.

Нагадаємо, за успішним виведенням з ладу термінала з перевалки зрідженого газу в порту «Темрюк» у Краснодарському краї РФ стоїть Центр спецоперацій «Альфа» СБУ. 5 грудня безпілотники Служби безпеки уразили виробничі потужності товариства з обмеженою відповідальністю «Мактрен-Нафта», які палали три доби.

До слова, російська влада систематично приховує справжні масштаби лісових пожеж, які щороку охоплюють мільйони гектарів. Згідно з даними СЗР, реальні масштаби катастрофи у кілька разів перевищують офіційно задекларовані показники.

