У Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа (відео)

Сотню осіб було евакуйовано з небезпечної зони через пожежу

Пожежа на Правобережному ринку охопила 1,5 тис. кв. м

У Санкт-Петербурзі спалахнула велика пожежа на Правобережному ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

На місце події терміново виїхали підрозділи МНС. Правобережний ринок, розташований на вулиці Дибенка в Санкт-Петербурзі, горить на площі 1,5 тис. кв. м. До ліквідації пожежі було залучено 30 рятувальників і шість одиниць техніки.

💥🔥 У російському Петербурзі на площі 800 кв метрів горить Правобережний ринок, повідомляє місцеве видання.



☄️Також чути вибухи, за попередніми даними, вибухають газові балони. pic.twitter.com/HiKfisM90c — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 10, 2025

Зазначається, що під час пожежі постраждали двоє людей: 52-річна жінка надихалася чадним газом, чоловік стрибнув з другого поверху. Життю обох нібито нічого не загрожує. Чоловіка доставили до медичного закладу.

