Сенат США готується розглянути законопроєкт про санкції проти Росії

Лідер республіканців у Сенаті Джон Тьюн вважає, що настав час для ухвалення рішення про санкції

Сенат США готується розглянути законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, який передбачає запровадження масштабних і руйнівних санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CBS News.

Лідер республіканців у Сенаті Джон Тьюн наголосив, що час для ухвалення цього рішення настав. «Я думаю, нам потрібно рухатися вперед», – підкреслив Тьюн.

Він уточнив, що вже зустрічався з Гремом для обговорення законопроєкту. Наразі сенатори працюють над технічними деталями документа, зокрема над тими пунктами, які викликали занепокоєння у Білого дому.

«Я думаю, зараз слушний момент. Сподіваюся, нам вдасться поставити це питання на порядок денний», – додав лідер республіканців.

Як відомо, законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025, розроблений сенатором Ліндсі Гремом, передбачає масштабні санкції проти Росії за війну в Україні. Документ пропонує блокування активів і операцій для російських чиновників, військових та олігархів, а також санкції проти ключових банків, включно з «Центробанком», «Сбербанком» та «Газпромбанком».

Особлива увага у проєкті приділена енергетичному сектору: окрім прямих санкцій проти Росії, передбачено запровадження 500% тарифів на товари російського походження для третіх країн, які продовжують купувати нафту, газ, уран та нафтопродукти в РФ.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа не буде запроваджувати додаткові тарифи на китайські товари для стримування купівлі російської нафти Китаєм, якщо Європа не введе відповідні мита на китайські та індійські товари.

Бессент підкреслив, що європейські країни повинні взяти на себе більшу відповідальність у зменшенні доходів Росії від продажу нафти, що, за його словами, є важливою частиною зусиль для припинення війни в Україні.

Водночас Дональд Трамп заявив, що санкції, запроваджені країнами Європейського Союзу проти Росії, є недостатньо жорсткими, і закликав європейських партнерів посилити обмеження.