Кабмін ухвалив рішення про об'єднання ще двох вишів та обсерваторій

Університети та інші заклади об'єднують в рамках модернізації мережі закладів освіти та наукових установ

Уряд підтримав приєднання Української академії друкарства до Національного університету «Львівська політехніка», а Науково-дослідного інституту «Миколаївська астрономічна обсерваторія» – до Головної астрономічної обсерваторії НАН України. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

«Головна мета цих рішень – поліпшення якості вищої освіти, підвищення ефективності роботи наукових установ та створенням потужних освітніх і наукових осередків», – зазначає очільник МОН.

Приєднання Української академії друкарства до Національного університету «Львівська політехніка» передбачає, що на базі НУ «ЛП» буде сформовано окремий факультет із назвою УАД. У його межах продовжать освітню і наукову діяльність академії, а її непрофільні програми гармонізують зі схожими програмами у Львівській політехніці.

Студенти УАД продовжать здобувати освіту за обраними спеціальностями та освітніми програмами. Умови навчання (форма фінансування, сума контракту/бюджетне місце) для них будуть збережені.

«Разом із цим, навчання у більшому університеті для студентів означає також доступ до ширшого кола профільних і кваліфікованих викладачів, дисциплін до вивчення та ліпшої матеріально-технічної бази», – наголошує міністр.

Рішення про приєднання Науково-дослідного інституту «Миколаївська астрономічна обсерваторія» до Головної астрономічної обсерваторії НАН України пояснюють тим, що такий крок дозволить розвинути інститут.

Наразі Миколаївська астрономічна обсерваторія бере участь у наповненні міжнародних астрономічних баз даних, у програмах наземної підтримки космічних місій, а також у виконанні цільових комплексних програм космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України, підкреслюють у МОН.

Раніше повідомлялося, що міністерство освіти і науки призупиняє процес об’єднання вишів на період вступної кампанії.

До слова, заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький заявив про те, що через скорочення кількість випускників шкіл, в Україні має відбутися зменшення або укрупнення закладів вищої освіти. Він розповів, що минулого року в Україні було приблизно 360 тисяч випускників шкіл, а 15 років тому, у 2008-му, це число сягало 640 тисяч. Згідно з прогнозом заступника міністра, до 2033 року в Україні буде приблизно 300 тисяч випускників, з урахуванням поки що непідконтрольних нашій країні територій.

Таокж міністерство освіти та науки України ухвалило рішення з 1 вересня 2025 року закрити школи, в яких навчається менш ніж 45 дітей. Уряд не фінансуватиме навчальні заклади з малою кількістю учнів. Здебільшого це стосується шкіл у селах.