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Кабмін ухвалив рішення про об'єднання ще двох вишів та обсерваторій

Катерина Іванова
glavcom.ua
Кабмін ухвалив рішення про об'єднання ще двох вишів та обсерваторій
Українську академію друкарства приєднають до Національного університету «Львівська політехніка»
фото з відкритих джерел

Університети та інші заклади об'єднують в рамках модернізації мережі закладів освіти та наукових установ

Уряд підтримав приєднання Української академії друкарства до Національного університету «Львівська політехніка», а Науково-дослідного інституту «Миколаївська астрономічна обсерваторія» – до Головної астрономічної обсерваторії НАН України. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

«Головна мета цих рішень – поліпшення якості вищої освіти, підвищення ефективності роботи наукових установ та створенням потужних освітніх і наукових осередків», – зазначає очільник МОН.

Приєднання Української академії друкарства до Національного університету «Львівська політехніка» передбачає, що на базі НУ «ЛП» буде сформовано окремий факультет із назвою УАД. У його межах продовжать освітню і наукову діяльність академії, а її непрофільні програми гармонізують зі схожими програмами у Львівській політехніці.

Студенти УАД продовжать здобувати освіту за обраними спеціальностями та освітніми програмами. Умови навчання (форма фінансування, сума контракту/бюджетне місце) для них будуть збережені.

«Разом із цим, навчання у більшому університеті для студентів означає також доступ до ширшого кола профільних і кваліфікованих викладачів, дисциплін до вивчення та ліпшої матеріально-технічної бази», – наголошує міністр.

Рішення про приєднання Науково-дослідного інституту «Миколаївська астрономічна обсерваторія» до Головної астрономічної обсерваторії НАН України пояснюють тим, що такий крок дозволить розвинути інститут.

Наразі Миколаївська астрономічна обсерваторія бере участь у наповненні міжнародних астрономічних баз даних, у програмах наземної підтримки космічних місій, а також у виконанні цільових комплексних програм космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України, підкреслюють у МОН.

Раніше повідомлялося, що міністерство освіти і науки призупиняє процес об’єднання вишів на період вступної кампанії. 

До слова, заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький заявив про те, що через скорочення кількість випускників шкіл, в Україні має відбутися зменшення або укрупнення закладів вищої освіти. Він розповів, що минулого року в Україні було приблизно 360 тисяч випускників шкіл, а 15 років тому, у 2008-му, це число сягало 640 тисяч. Згідно з прогнозом заступника міністра, до 2033 року в Україні буде приблизно 300 тисяч випускників, з урахуванням поки що непідконтрольних нашій країні територій.

Таокж міністерство освіти та науки України ухвалило рішення з 1 вересня 2025 року закрити школи, в яких навчається менш ніж 45 дітей. Уряд не фінансуватиме навчальні заклади з малою кількістю учнів. Здебільшого це стосується шкіл у селах.

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Теги: міністр Миколаїв фінансування навчання Оксен Лісовий

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