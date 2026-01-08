Головна Світ Політика
Трамп анонсував зустріч із президентом Колумбії

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Трамп анонсував зустріч із президентом Колумбії
Трамп анонсував зустріч із президентом Колумбії
Переговори заплановані у Білому домі у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з президентом Колумбії Густаво Петро, під час якої сторони обговорили питання боротьби з наркотиками та низку інших розбіжностей. Про це Трамп написав у соціальній мережі, пише «Главком».

За словами Трампа, він високо оцінив ініціативу колумбійського лідера та тон розмови й висловив сподівання на особисту зустріч у найближчому майбутньому.

Водночас Трамп заявив, що вже триває підготовка до офіційної зустрічі між державним секретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Колумбії. Переговори заплановані у Білому домі у Вашингтоні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив президенту Колумбії Густаво Петро війною. За його словами, слідом за Венесуелою саме Колумбія стане наступною країною, на яку Вашингтон націлить свою зброю для боротьби з наркотрафіком. 

Згодом Трамп виступив із різкою критикою на адресу керівництва Колумбії, звинувативши владу країни у сприянні виробництву кокаїну. Спілкуючись із журналістами на борту Air Force One, він назвав президента Колумбії Густаво Петро «хворою людиною», яка невдовзі припинить постачання наркотиків до Штатів.

До слова, міністр закордонних справ Колумбії Роза Вільявісенсіо заявила, що армія країни повинна захищати територію та суверенітет, якщо США здійснять вторгнення.

