Сенатори США пропонують ввести санкції проти Угорщини через блокування допомоги Україні – FT

Ростислав Вонс
Сенатори США пропонують ввести санкції проти Угорщини через блокування допомоги Україні – FT
Угорщина заблокувала надання Україні позики на 90 млрд євро, узгодженої європейськими лідерами
Закон зобов’яже президента США вводити фінансові обмеження й заборони на в'їзд для угорських посадовців

Американські сенатори підготували двопартійний законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти високопосадовців угорського уряду. Причиною цього є блокування допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Демократка Джин Шахін та республіканець Том Тілліс пропонують запровадити санкції проти угорських чиновників, які перешкоджають підтримці України та поглиблюють енергетичну залежність Будапешта від Росії. Документ під назвою Block Putin Act («Заблокувати Путіна») зобов’яже адміністрацію Дональда Трампа вводити фінансові обмеження й заборони на в'їзд для посадовців, причетних до закупівель російських нафти та газу, а також до спроб зірвати міжнародну допомогу Києву.

Тілліс зазначив, що ініціатива надає Угорщині «чіткий шлях назад до кола союзників», якщо країна припинить блокувати допомогу Україні й відмовиться від російської енергії. Журналісти наголошують, що прізвища угорського премʼєра Віктора Орбана в чернетці документа немає, тому адміністрація Трампа матиме повноваження особисто визначати посадовців, яким заблокують рахунки та в’їзд до США згідно з цим законом, якщо звичайно його ухвалять.

Крім того, за даними Financial Times, американських законодавців обурив можливий приїзд віцепрезидента США Джей Ді Венса до Будапешта перед самими виборами. Сенатори називають це «підтримкою корумпованого режиму», який фінансує російську воєнну машину.

Варто зазначити, що законопроєкт має отримати схвалення всього Сенату.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс планує візит до Будапешта 7-8 квітня, за кілька днів до національних виборів в Угорщині, які призначені на 12 квітня. Згідно з телеграмою Держдепартаменту, отриманою Politico, метою поїздки є висловлення підтримки прем’єру Віктору Орбану.

До слова, лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр вважає, що Угорщина може вийти з ЄС у разі перемоги на виборах правлячої партії «Фідес».

