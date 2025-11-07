Головна Світ Політика
Сенатори США звернулися до Орбана перед його зустріччю з Трампом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Орбан сподівається отримати схвалення президента США на подальші закупівлі російської нафти
фото: MTI

Американські сенатори вимагають від Угорщини припинити імпорт російських енергоносіїв

Американські сенатори напередодні зустрічі американського лідера Дональда Трампа з угорським прем'єром Віктором Орбаном закликали Будапешт відмовитись від російських енергоносіїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

У резолюції, копію якої отримало агентство, законодавці висловили стурбованість тим, що Угорщина не демонструє намірів скорочувати залежність від російських викопних ресурсів. Сенатори закликали Орбана та інших споживачів російської енергії виконати ініціативу ЄС, яка передбачає повне припинення імпорту до 2027 року. Документ підписали 10 сенаторів від обох партій, серед яких республіканці Роджер Вікер, Том Тілліс, Мітч МакКоннелл, а також демократи Джин Шахін, Кріс Ван Голлен і Кріс Кунс.

Орбан, який має давні та тісні контакти з американськими консерваторами, розраховує на зустрічі з Трампом отримати схвалення на подальші закупівлі російської нафти, хоча більшість країн ЄС скоротили імпорт після 2022 року. «Володимир Путін – воєнний злочинець, який використовує енергетичний експорт для фінансування своєї кампанії вбивств та агресії», – заявив сенатор-республіканець Том Тілліс.

Тілліс каже, що резолюція має на меті не допустити перетворення енергетичної залежності на «зброю у руках диктатора». Сенаторка-демократка Джин Шахін додала, що Європа досягла «значного прогресу» у зменшенні енергетичних зв’язків із Москвою, але позиція Угорщини «підриває колективну безпеку та грає на руку Кремлю».

Як відомо, 7 листопада в Білому домі має пройти зустріч Дональда Трампа та Віктора Орбана.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснафта» і «Лукойл».

Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, сумарна потужність яких становить 14,2 млн тонн нафти на рік, залишаються залежними від постачань через російський трубопровід «Дружба». Минулого року MOL вже зіштовхнулася з труднощами після того, як Україна запровадила санкції проти «Лукойлу». Щоб уникнути зупинки виробництва, компанія тоді домовилася про купівлю права власності на «уражені» обсяги нафти на кордоні між Білоруссю та Україною.

Теги: нафта Угорщина Віктор Орбан переговори

