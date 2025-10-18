Reuters дізнався меню обіду Зеленського та Трампа в Білому домі

Основною стравою стала курка, приготована за спеціальним рецептом

17 жовтня у Білому домі відбулися переговори президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського. Після зустрічі сторони продовжили спілкування за спільним обідом. Reuters дізнався, чим Трамп прогощав Зеленського, передає «Главком».

Цього разу Дональд Трамп вирішив відмовитися від традиційної для офіційних обідів яловичини. Основною стравою стала курка, приготована за спеціальним рецептом.

Обід складався з трьох страв – закуски, основної страви та десерту. Про це свідчили золоті картки з меню, розміщені на столах перед початком ланчу.

До столу подали:

закуску: осінній зелений салат з хрусткими артишоками, лимонним вінегретом і нарізаним фенхелем;

основну страву: смажену курку з картоплею, фрікасе зі стручкового гороху та руколою з розмариновим айолі;

десерт: яблука сорту Макінтош і карамельний шифон з морозивом із клементинів і чорничним соусом.

Зазначимо, що яблука Макінтош – популярний сорт у Північній Америці та Новій Англії, який часто використовують для приготування класичних американських десертів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що Україна й Росія мають зупинити бойові дії на поточних позиціях, а після цього перейти до переговорів про довгостроковий мир.

Журналісти його запитали, чи обговорювали вони з Трампом територію, і він сказав, що припинення вогню має бути першим. «Питання територій дуже делікатне... і справді найскладніше питання. Моя позиція. Я знаю, що в Росії інша позиція. Вони хочуть, знаєте, вони справді хочуть окупувати все... Наша позиція полягає в тому, що, дивіться, спочатку нам потрібне припинення вогню. Тож нам потрібно сісти, поговорити та зрозуміти, де ми знаходимося», – сказав Зеленський.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Росію і Україну зупинитися там, де вони знаходяться, а Путіна і Зеленського разом оголосити про свою перемогу.

Трамп зауважив, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським дуже цікавою та теплою. Американський лідер зазначив, що сказав йому теж саме, що і Путіну: пора принипинити вбивства та заключити угоди.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом розповів, що вони з американським лідером говорили про «ракети великої дальності».

Очевидно, президент мав на увазі ракету далекого радіуса дії Tomahawk. Однак він додав, що вони домовилися більше не говорити про це.

Відомо, що президент США Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським відзначив його рішучість та стійкість у складних обставинах. Американський лідер підкреслив, що між ним та українським президентом встановлені добрі особисті та ділові стосунки. За словами Трампа, такі якості Зеленського роблять його сильним лідером, здатним ефективно вести країну під час війни.