Колаборант із Сімферополя знайшов у замаху на Трампа «український слід»

На думку російського політика, до замаху на Трампа причетні українські спецслужби

Сергій Цеков звернувся із закликом до влади США

У Росії вже знайшли у замаху на колишнього президента США Дональда Трампа «український слід». Причому із відповідною заявою виступив колаборант, уродженець Сімферополя Сергій Цеков. Він був депутатом Верховної ради України I-го скликання, згодом головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, та після анексії півосторова перейшов на бік РФ, став представником Криму у Раді Федерації. Цеков звернувся із закликом до влади США, аби вона розглянула версію причетності українських спецслужб до замаху на Трампа. Про це пишуть російські ЗМІ.

«З огляду на те, що «київський режим» неодноразово дуже невтішно висловлювався щодо Трампа, який пообіцяв у разі обрання президентом США покласти край військовому конфлікту в Україні, закликаю владу США розглянути версію причетності українських спецслужб до замаху на Трампа», – сказав він.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре. Нині на місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин інциденту. Загинули один із глядачів і сам нападник.

Тим часом за розслідування інциденту взялося Федеральне бюро розслідувань США. У нападі на Трампа підозрюється 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.

Сам Трамп після замаху надіслав своїм прихильникам листа зі словами: «Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!».

Тим часом, прихильники Трампа вже продають футболки з «переможним» фото політика.

За повідомленням Bloomberg, стрілянина на передвиборчому мітингу в Пенсільванії миттєво перетворилася на частину «іконографії» Трампа. Імовірно, інцидент посилить його позиції на цьогорічних президентських виборах.

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

Між тим, Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді

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