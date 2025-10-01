Трамп дав «три-чотири» дні ХАМАС для прийняття мирного плану

ХАМАС не брав участі в переговорах, але угрупування обіцяло розглянути мирний план

Президент США Дональд Трамп оголосив, що ХАМАС має «три-чотири» дні, щоб погодитись на мирний план щодо Гази, попередивши про «дуже сумний кінець», якщо угруповання відхилить пропозицію. Слова президента цитує Reuters, пише «Главком».

План включає припинення вогню, обмін полоненими та роззброєння ХАМАС. Водночас арабські та мусульманські країни, зокрема Саудівська Аравія та Єгипет, підтримали мирні зусилля Трампа.

План було подано через посередників з Катару та Єгипту після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу погодив документ під час спільної пресконференції з Трампом. Він зазначив, що план відповідає воєнним цілям Ізраїлю.

Попри те, що ХАМАС не брав участі в переговорах, угрупування обіцяло розглянути мирний план, хоч і відкинула вимогу про роззброєння.

Пропозиція передбачає негайне припинення вогню, обмін усіх заручників, яких утримує ХАМАС, на палестинських ув'язнених, виведення ізраїльських військ з Гази та створення перехідного уряду. ХАМАС вважає цей план упередженим і вказує на неможливість виконання таких умов.

Reuters пише, що деякі палестинці сприймають мирний план як можливість припинити війни, але сумніваються в здатності Трампа та Нетаньягу виконати свої обіцянки щодо припинення ізраїльської окупації.

Як відомо, Білий дім представив план завершення війни в Газі, який складається з 20 пунктів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом вже підтримав план.

Тоді президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у ХАМАСу немає іншого вибору, окрім як негайно звільнити всіх заручників і дотримуватися цього плану

Також Нетаньягу зазначив, що Ізраїль «завершить роботу самостійно» в секторі Газа, якщо ХАМАС не прийме план Трампа або буде йому протидіяти. Своєю чергою президент Трамп додав, що мирна угода щодо Гази практично погоджена.

Ще американський лідер додав, що це потенційно «один із найвеличніших днів в історії цивілізації». Катар і Єгипет передали переговорній делегації ХАМАС план Білого дому щодо завершення війни в Газі.