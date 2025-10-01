Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп дав «три-чотири» дні ХАМАС для прийняття мирного плану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп дав «три-чотири» дні ХАМАС для прийняття мирного плану
Трамп попередив про «дуже сумний кінець», якщо угруповання відхилить пропозицію
фото: Reuters

ХАМАС не брав участі в переговорах, але угрупування обіцяло розглянути мирний план

Президент США Дональд Трамп оголосив, що ХАМАС має «три-чотири» дні, щоб погодитись на мирний план щодо Гази, попередивши про «дуже сумний кінець», якщо угруповання відхилить пропозицію. Слова президента цитує Reuters, пише «Главком».

План включає припинення вогню, обмін полоненими та роззброєння ХАМАС. Водночас арабські та мусульманські країни, зокрема Саудівська Аравія та Єгипет, підтримали мирні зусилля Трампа.

План було подано через посередників з Катару та Єгипту після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу погодив документ під час спільної пресконференції з Трампом. Він зазначив, що план відповідає воєнним цілям Ізраїлю.

Попри те, що ХАМАС не брав участі в переговорах, угрупування обіцяло розглянути мирний план, хоч і відкинула вимогу про роззброєння.

Пропозиція передбачає негайне припинення вогню, обмін усіх заручників, яких утримує ХАМАС, на палестинських ув'язнених, виведення ізраїльських військ з Гази та створення перехідного уряду. ХАМАС вважає цей план упередженим і вказує на неможливість виконання таких умов.

Reuters пише, що деякі палестинці сприймають мирний план як можливість припинити війни, але сумніваються в здатності Трампа та Нетаньягу виконати свої обіцянки щодо припинення ізраїльської окупації.

Як відомо, Білий дім представив план завершення війни в Газі, який складається з 20 пунктів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом вже підтримав план. 

Тоді президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у ХАМАСу немає іншого вибору, окрім як негайно звільнити всіх заручників і дотримуватися цього плану

Також Нетаньягу зазначив, що Ізраїль «завершить роботу самостійно» в секторі Газа, якщо ХАМАС не прийме план Трампа або буде йому протидіяти. Своєю чергою президент Трамп додав, що мирна угода щодо Гази практично погоджена.

Ще американський лідер додав, що це потенційно «один із найвеличніших днів в історії цивілізації». Катар і Єгипет передали переговорній делегації ХАМАС план Білого дому щодо завершення війни в Газі.

Теги: Ізраїль Дональд Трамп ХАМАС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп вважає, що такий крок може стримувати людей від злочинів, оскільки смертна кара є «надзвичайно ефективним превентивним засобом»
Трамп підписав указ, який дозволяє застосовувати смертну кару у Вашингтоні
26 вересня, 04:35
Трамп зустрівся з Ердоганом
Туреччина могла б допомогти посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів – Трамп
25 вересня, 19:32
У Віндзорському замку відбувся бенкет на честь державного візиту президента Сполучених Штатів
Бенкет у Віндзорському замку: розкішне меню та ексклюзивні напої на честь Дональда Трампа
18 вересня, 00:58
Головні новини ночі проти 16 вересня
Обстріл Запоріжжя та Миколаївщини: головне за ніч
16 вересня, 05:52
Чарлі Кірк отримав важкі поранення в шию внаслідок яких загинув
Вбивство американського активіста Чарлі Кірка, стрілянина у школі в Колорадо: головне за ніч
11 вересня, 05:53
Урсула фон дер Ляєн: «Ми призупинимо нашу двосторонню підтримку Ізраїлю»
Єврокомісія зупиняє виплати Ізраїлю через удар по Катару
10 вересня, 13:13
Президент США Дональд Трамп
Путін зазіхнув на країни НАТО. Чи прокинеться нарешті Трамп?
10 вересня, 11:04
Білий дім оголосив на початку цього року, що Трамп страждає на хронічну венозну недостатність
Чутки про смерть розсмішили Трампа, але мова тіла видала його справжній стан
5 вересня, 04:31
Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти Росії
Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти Росії
1 вересня, 22:45

Політика

Україна та Румунія створять оборонні безпілотники для захисту НАТО
Україна та Румунія створять оборонні безпілотники для захисту НАТО
Трамп дав «три-чотири» дні ХАМАС для прийняття мирного плану
Трамп дав «три-чотири» дні ХАМАС для прийняття мирного плану
Трамп назвав експрезидента Росії «тупим»: Медведєв відреагував
Трамп назвав експрезидента Росії «тупим»: Медведєв відреагував
Орбан запевнив, що Угорщина не боїться російських дронів
Орбан запевнив, що Угорщина не боїться російських дронів
Лукашенко образився на слова Зеленського про нього та Путіна
Лукашенко образився на слова Зеленського про нього та Путіна
«Шаман Капітолію» подав до суду на Трампа та Світовий банк
«Шаман Капітолію» подав до суду на Трампа та Світовий банк

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua