Президент США про екстрене приземлення голови Єврокомісії у Болгарії: У неї була цікава подія

Президент США Дональд Трамп прокоментував інцидент з літаком голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, який здійснив екстрену посадку в Болгарії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг американського лідера у Білому домі.

«Ну, у неї була цікава подія. Вона видатна жінка. НАТО стурбоване цим, гадаю, ми обидва», – йдеться у заяві.

Трамп зауважив, що «ніхто не знає», чому на борту вийшов з ладу GPS.

«Але у неї забрали можливість використовувати телефон. Знаєте, інколи це хороша річ. Якби таке колись сталося зі мною, я був би щасливий», – зазначив президент США.

Нагадаємо, що літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн через збої в системі GPS був змушений 31 серпня приземлитися в аеропорту болгарського Пловдива, орієнтуючись за паперовими картами.

Раніше повідомлялося, що ЄС підозрює Росію у причетності до глушіння сигналу GPS літака фон дер Ляєн, коли вона прямувала з офіційним візитом.

Своєю чергою Кремль прокоментував інцидент із літаком президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечив припущення про те, що Росія причетна до несправності навігаційної системи літака, на борту якого перебувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

До слова, Італія розглядає можливість приховувати маршрути польотів своїх чиновників після того, як Російська Федерація глушила сигнал літака, на якому летіла очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.