Підозрюваного у замаху на Трампа у Флориді визнано винним

У вересні 2024 року неподалік гольф-клубу Раян Веслі Раут стріляв у Дональда Трампа

У США присяжні визнали 59-річного Раяна Веслі Раута винним у спробі вбивства американського президента Дональда Трампа торік у Флориді. Це сталося рік тому, коли Трамп був лише претендентом на цю посаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

Присяжні визнали чоловіка винним за всіма пʼятьма висунутими кримінальними звинуваченнями:

замах на вбивство одного з головних кандидатів у президенти;

використання вогнепальної зброї для вчинення злочину;

напад на федерального офіцера;

зберігання вогнепальної зброї для вчинення злочину;

використанні пістолета із пошкодженим серійним номером.

За словами джерела ABC News, після винесення вироку, Раут намагався проткнути себе ручкою, однак він не постраждав. Після того його силоміць вивели із зали суду

Остаточний вирок обвинуваченому винесуть 18 грудня. Йому загрожує довічне увʼязнення.

Нагадаємо, у вересні 2024 року у Флориді неподалік гольф-клубу, в якому перебував Трамп, сталася стрілянина. Підозрюваного у спробі замаху на Трампа ідентифіковано як Раяна Веслі Раута. Він був озброєний штурмовою гвинтівкою та знаходився біля гольф-клубу у Флориді, коли Трамп грав у гольф.

Згодом Раян Раут, підозрюваний у спробі вбивства Дональда Трампа на полі для гольфу у Флориді, залишив записку, в якій йдеться, що він мав намір вбити колишнього президента США.

Раут подав запит до суду щодо прохання викликати Трампа на двобій або раунд гольфу. Він також попросив викликати американського лідера як свідка, назвавши президента США в судових документах «невпевненим у собі ідіотом – божевільним дурнем».