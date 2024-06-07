Мінкультури розробило «Калькулятор фейків»: як працює програма

«Калькулятор фейків» створили Асоціація інноваційної та цифрової освіти та Детектор медіа, за сприяння Міністерства культури та Національного демократичного інституту

Програма працює безкоштовно і нею зможуть користуватись українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях

В Україні створили інноваційний інструмент «Калькулятор фейків». Він дозволяє швидко з’ясувати, чи правдива та або інша новина. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Інноваційний тренажер створений для українців, які бажають навчитись швидко та точно відрізняти правдиві новини від фейкових.

Для того, щоб скористатися тренажером, потрібно зайти на сайт і натиснути кнопку «Розпочати». Після цього потрібно відповісти на 5 запитань, і система автоматично визначить, це новина правдива чи фейк.

«Ми створили цей інструмент не тільки інформативним, а й навчальним, адже він демонструє українцям, які критерії має правдива новина, а які ознаки притаманні фейковим новинам. Таким чином користувачі через деякий проміжок часу використання цього порталу вже зможуть самостійно легко та точно відрізняти правду від фейків», - пояснила виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Тренажер працює безплатно та без реєстрації, ним зможуть також користуватись українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, Спецслужби Росії готують чергову інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на дискредитацію військового керівництва України, зокрема проти воєнної розвідки. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Раніше повідомлялося, що Росія готує нові інформаційні вкиди для дискредитації України на липень 2024 року. Росіяни шукають уламки ракет від систем ППО Patriot на окупованих територіях для підготовки дезінформаційних операцій. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.