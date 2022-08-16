Шойгу назвав «дружні держави» Росії (відео)

Шойгу оголосив друзів Кремля, і цей список дуже лаконічний

У списку «друзів» Росії всього дев'ять держав

Російський міністр оборони Сергій Шойгу зачитав назви держав, які Кремль вважає «дружніми». Список цей дуже промовистий і лаконічний.

За словами Шойгу, дружніми для себе державами Росія вважає Бурунді, Гвінейську Республіку, Камерун, Малі, Судан, Уганду, Чад, Ефіопію, Південно-Африканську Республіку.

Нагадаємо, раніше Кремль обрав «дружню» країну, куди відправлятиме росіян на відпочинок. Посол Сирії в Москві Ріяд Хаддад заявив, що Росія та Сирія працюють над організацією туризму між країнами в рамках двостороннього економічного співробітництва.