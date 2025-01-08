Шольц відповів на заяви Трампа щодо наміру отримати контроль над Гренландією

Після висловлювань Трампа про Гренландію Шольц провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Данії та генеральним секретарем НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із відповіддю на заяви обраного президента США Дональда Трампа про намір отримати контроль над Гренландією. Про це повідомляє Bild.

«Порушення кордонів суперечить основним принципам міжнародного права», – заявив канцлер.

За інформацією Bild, після висловлювань Трампа про Гренландію Шольц провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп 7 січня відмовився виключити можливість використання військової сили для досягнення своєї мети: встановлення контролю США над Панамським каналом і Гренландією, яка перебуває під управлінням Данії.

Також Трамп запевняв, що Гренландія має стати частиною Сполучених Штатів, тим більше, що там проживає лише 45 тис. людей. За його словами, це покаже її стратегічну важливість для національної безпеки та захисту «вільного світу», зокрема від Китаю та Росії.

До цього республіканець пообіцяв зробити Гренландію «знову великою». «Якщо і коли» острів стане частиною США, його жителі отримають величезну вигоду. Зокрема, Штати цей регіон «захищатимуть і берегтимуть від дуже злісного зовнішнього світу», – наголосив він. Він також відправив свого сина до Гренландії.

Згодом прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що майбутнє Гренландії мають визначати самі мешканці. Вона наголосила, що острів не продається.

Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде також раніше відповів на заяву обраного президента США Дональда Трампа, який хоче переходу острова під контроль Сполучених Штатів. Він прямо говорив про те, що Гренландію не можна придбати.