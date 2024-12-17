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Віцепрем’єрка Канади, яка має українське походження, подала у відставку

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Віцепрем’єрка Канади, яка має українське походження, подала у відставку
Як відомо, Христя Фріланд – етнічна українка, канадська письменниця, журналістка і політик
фото: Reuters

Міністерка пояснила, що останні кілька тижнів у них з Трюдо виникли розбіжності щодо того, як Канаді збалансувати свої витрати

Віцепрем’єрка та міністерка фінансів Канади українського походження Христя Фріланд несподівано подала у відставку через розбіжності з прем’єром Джастіном Трюдо. Вона перебувала на цій посаді з 2020 року. Про це повідомляє CBC.

Вдень 16 грудня Фріланд несподівано заявила про свою відставку всього за кілька годин до того, як мала виступати із заявою щодо стану економіки за підсумками осені. 

Фріланд опублікувала листа про відставку, адресованого Джастіну Трюдо. У ньому вона заявила, що минулої п’ятниці Трюдо повідомив їй, що більше не хоче бачити її на посаді міністра фінансів та запропонував іншу посаду. 

«Поміркувавши, я вирішила, що єдиним чесним і правильним кроком для мене буде піти з уряду. Щоб бути ефективним, міністр має говорити від імені прем’єра і з повною його довірою. Вашим рішенням ви дали зрозуміти, що я більше не маю такої довіри», – пише Фріланд.

Міністерка пояснила, що останні кілька тижнів у них з Трюдо виникли розбіжності щодо того, як Канаді збалансувати свої витрати, щоб підготуватись до очікуваних кроків нової адміністрації Білого дому – оскільки Дональд Трамп погрожує Канаді високими митами. 

Христя Фріланд додала, що залишиться депутаткою Ліберальної партії і піде на наступні вибори у її лавах. Один зі співрозмовників в уряді повідомив журналістам, що такого оголошення Фріланд у понеділок не очікували. 

Як зазначають, це загрожує відсуванням економічної програми уряду на задній план та додатковим викликом для Ліберальної партії, яка просідає у рейтингах. 

Як відомо, Христя Фріланд – етнічна українка, канадська письменниця, журналістка і політик.

Нагадаємо, Палата громад парламенту Канади затвердила виділення 764 млн канадських доларів (близько $587 млн) на військову допомогу Україні. Виділені кошти будуть використані для постачання боєприпасів, навчання військових та інших необхідних ресурсів для України. У документ додаткового фінансування бюджету Канади також включили 400 млн канадських доларів на фінансову допомогу Україні, яку виділять зі спеціального рахунку Міжнародного валютного фонду.

До слова, парламент Канади заявив, що нешанобливі жарти обраного президента США Дональда Трампа про Канаду як «51-й штат» не виглядають смішними. Останній такий епізод стався після зустрічі Трампа із прем’єром Канади Джастіном Трюдо, про яку майбутній президент США розповів у своїй соцмережі, «понизивши» статус свого співрозмовника до «губернатора великого штату Канада».

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Теги: міністр вибори Дональд Трамп партії Канада

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