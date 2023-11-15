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Штайнмаєр зробив заяву щодо військової підтримки України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Штайнмаєр зробив заяву щодо військової підтримки України
фото з відкритих джерел

Сусідні з України країни також під загрозою війни

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб світ забув про Україну. Проте його країна не надасть Росії таку послугу. Про це повідомляє Tagesschau.

«Україна потребує нашої підтримки. Тим більше, що зараз на Близькому Сході йде війна, і вона більше не отримує тієї уваги, якої так гостро потребує. Розрахунок Путіна такий: світ повинен забути Україну», – сказав Штайнмаєр. 

Водночас президент наголосив, що «Німеччина не може і не буде робити таку послугу» російському диктатору. 

«Ми не зможемо звикнути до незаконної і нелюдської агресивної війни Росії», – заявив він.

Посадовець також додав, що не лише Україна перебуває під загрозою з боку російського режиму, сусідні з нею країни також у небезпеці.

Нагадаємо, триває 630-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міста Селідове Донецької області та Запоріжжя. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 20 приватних житлових будинків, сім багатоповерхівок та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Німеччина війна Україна

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