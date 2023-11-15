Штайнмаєр зробив заяву щодо військової підтримки України

Сусідні з України країни також під загрозою війни

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб світ забув про Україну. Проте його країна не надасть Росії таку послугу. Про це повідомляє Tagesschau.

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«Україна потребує нашої підтримки. Тим більше, що зараз на Близькому Сході йде війна, і вона більше не отримує тієї уваги, якої так гостро потребує. Розрахунок Путіна такий: світ повинен забути Україну», – сказав Штайнмаєр.

Водночас президент наголосив, що «Німеччина не може і не буде робити таку послугу» російському диктатору.

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«Ми не зможемо звикнути до незаконної і нелюдської агресивної війни Росії», – заявив він.

Посадовець також додав, що не лише Україна перебуває під загрозою з боку російського режиму, сусідні з нею країни також у небезпеці.

Нагадаємо, триває 630-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міста Селідове Донецької області та Запоріжжя. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 20 приватних житлових будинків, сім багатоповерхівок та інша цивільна інфраструктура.