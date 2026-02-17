Шведська розвідка назвала Росію найбільшою військовою загрозою для НАТО

У щорічному звіті служби безпеки Швеції попередили про агресивні дії Москви та ризики ескалації

Військова розвідка та служба безпеки Швеції у щорічному звіті заявили, що Росія залишається головною військовою загрозою для країни та Північноатлантичного альянсу, а її дії можуть призвести до небезпечної ескалації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

У звіті зазначено, що Москва демонструє дедалі агресивнішу поведінку, яка створює ризики для безпеки регіону Балтійського моря та всієї євроатлантичної спільноти. У розвідці Швеції підкреслили, що Росія застосовує широкий спектр інструментів тиску: від військових провокацій до гібридних операцій.

Як приклади агресивних дій названі порушення повітряного простору, диверсійна активність та кібероперації, спрямовані проти держав Заходу. «Росія є основною військовою загрозою для Швеції та НАТО», – акцентували у розвідці Швеції.

У документі наголошується, що ця загроза є «серйозною та конкретною», а поведінка Москви оцінюється як «опортуністична та агресивна». За оцінками шведських спецслужб, Росія прагне використовувати нестабільність і кризові моменти для посилення свого впливу, зокрема через інформаційні операції та демонстрацію військової сили.

Щорічний звіт також відображає зміну безпекового середовища після повномасштабної війни Росії проти України. Після вступу Швеції до НАТО питання протидії російським загрозам стало ключовим елементом оборонної політики країни, а взаємодія зі союзниками – одним із головних інструментів стримування.

Аналітики розвідки зазначають, що ризики ескалації зростають на тлі активізації російських військових навчань, нарощування кібероперацій і спроб тиску на країни Північної Європи. Особливу увагу у звіті приділено можливим провокаціям у повітряному просторі та інфраструктурним диверсіям, які можуть використовуватися для перевірки готовності союзників реагувати.

У попередні роки шведські спецслужби вже попереджали про посилення загроз з боку Росії, однак нинішній звіт став одним із найбільш жорстких за формулюваннями. У ньому прямо зазначено, що безпекова ситуація залишається нестабільною, а агресивні дії Москви можуть спровокувати нові кризи у регіоні.

У щорічному звіті Служби зовнішньої розвідки Естонії зазначено, що Росія найближчим часом не планує військового нападу на жодну з держав НАТО, однак продовжує відновлювати власні збройні сили та уважно стежить за процесом переозброєння Європи. Естонські розвідники вважають, що вже ухвалені оборонні рішення європейських країн змушують Москву обережніше прораховувати свої дії щодо Альянсу.

У документі також зазначається, що Москва прагне розширити співпрацю зі Сполученими Штатами з метою зняття американських санкцій, однак її стратегічні цілі залишаються незмінними. «Попри цю ілюзорну відлигу, цілі Росії залишаються незмінними: вона прагне маргіналізувати Сполучені Штати та НАТО і перебудувати архітектуру безпеки Європи відповідно до бачення Москви», – йдеться у повідомленні.