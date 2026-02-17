Попри заборони РФ продовжує отримувати німецькі транзистори для дронів – розвідка

У ГУР розповіли, що російські виробники безпілотників навіть не видаляють маркування з транзисторів

Російський військово-промисловий комплекс обходить міжнародні санкції та продовжує закуповувати деталі в Європі

Росія продовжує купувати критично важливі компоненти в Європі для воєнних потреб. Головне управління розвідки міністертва оборони України повідомляє, що в російських безпілотниках масово виявляють транзистори німецького виробництва, інформує «Главком».

За даними розвідників, ключовим постачальником електронної бази, яка згодом опиняється в ударних БпЛА типу «Герань» (Shahed) та розвідувальних дронах, залишається німецька продукція, зокрема компанії Infineon Technologies.

«Один російський дрон може містити від 8 до 12 транзисторів, вироблених німецькою фірмою Infineon Technologies», – зазначається в повідомленні.

Йдеться про крихітні мікрочипи. Щоб зафіксувати нанесене на них маркування моделі та номер партії, фахівці використовують камеру з мікроскопом. У відомстві зазначили, що російські виробники навіть не видаляють таку інформацію з транзисторів, настільки активно вони застосовуються у безпілотниках.

В українській розвідці зазначають, щорічна потреба Росії в таких транзисторах може сягати до півмільйона штук. І це при тому, що ворог поставив собі за мету виробити 40 000 бойових дронів на рік.

У розвідці припускають, як ці деталі можуть потрапляти з Європи до Росії. У більшості випадків транзистори німецького виробництва закуповуються для Росії безпосередньо в Німеччині – через підставні компанії. Надалі ці компоненти потрапляють до РФ або через треті країни, лояльні до Кремля, або контрабандними каналами.

«Схеми включають створення підставних фірм та сірих логістичних ланцюгів, які пролягають через треті країни», – йдеться в повідомленні ГУР.

Нагадаємо, українські дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї. Під удар потрапив Ільський нафтопереробний завод, де спалахнула масштабна пожежа.

Як повідомлялось, збитки російських нафтових компаній від систематичних атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи (НПЗ) за підсумками 2025 року сягнули понад 1 трлн рублів (близько $12,9 млрд).