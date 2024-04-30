Аналітики повідомили, що окупанти просунулися на північний захід від Авдіївки

Міністерство оборони Росії офіційно заявило, що російські війська захопили Семенівку (на захід від Авдіївки)

Російські війська здійснили незначні тактичні успіхи на північний захід і південний захід від Авдіївки станом на 29 квітня, але не досягли значного просування на Авдіївському напрямку за останню добу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 і 29 квітня, показують, що російські війська просунулися в західному та північно-східному Очеретиному (на північний захід від Авдіївки), уздовж залізничної лінії до північно-західної околиці Очеретиного та в Нетайлове (на південний захід від Авдіївки). Російські мілблогери стверджували, що російські війська також просунулися на північний захід від Очеретиного в напрямку Новоолександрівки на ділянці шириною 1,2 кілометра та глибиною 1,7 кілометра.

карта: ISW

Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на 400-450 метрів на захід від траси С051801 (Орлівка-Нетайлове) між Нетайловим і Уманським (на захід від Авдіївки). Проте ISW не спостерігала візуального підтвердження цих заявлених російських досягнень. Міністерство оборони (МО) Росії офіційно заявило, що російські війська захопили Семенівку (на захід від Авдіївки) після заяви головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського 28 квітня про те, що українські війська відступили з населеного пункту.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська проводять зачистку Бердичів (на захід від Авдіївки), Очеретиного, Новокалинового та Кераміка (обидва на північний захід від Авдіївки та на схід від Очеретиного). Також тривали бої на північний захід від Авдіївки в районах Калинового, Архангельського, Новобахмутівки, Новопокровського, Новоселівки Першої; і на захід від Авдіївки біля Орлівки та Уманського.

Аналітики зазначають, що російські війська мають можливість вибирати серед багатьох тактичних напрямків для майбутніх наступальних операцій під Авдіївкою, але залишається незрозумілим, де вони зосередять свої зусилля найближчим часом. Російські мілблогери припускали, які цілі можуть переслідувати російські війська на північний захід від Авдіївки, але чіткого консенсусу не дали. Декілька відомих мілблогерів стверджували, що російські війська ведуть наступальні операції біля Кераміка, щоб просунутися в напрямку Архангельського, але також намагаються просунутися на захід від району Очеретине в напрямку Сокіла та на південний захід у напрямку до лінії Новопроковське-Новоселівка Перша.

ISW продовжує оцінювати, що триваюча стабілізація Росією їх виступаючої частини на північний захід від Авдіївки ставить російське командування перед вибором: або продовжувати просуватися на захід до своєї оперативної цілі в Покровську, або намагатися рухатися на північ, щоб провести можливі додаткові наступальні операції з зусиллями Росії навколо Часового Яру.