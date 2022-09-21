Сі Цзіньпін закликав армію Китаю готуватися до війни

Загострення відносин між Китаєм та Тайванем відбулося після візиту до Тайваню спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі

На тлі загострень відносин із Тайванем, глава КНР Сі Цзіньпін закликав Народну визвольну армію Китаю сфокусуватися на підготовці до участі у війні і запроваджувати нововведення. Про це лідер КНР сказав на конференції з національної оборони і військових реформ у Пекіні, повідомляє Сіньхуа.

«Потрібно ретельно узагальнювати і наполегливо застосовувати успішний досвід реформ, розуміти нову ситуацію та вимоги завдань, сконцентрувати увагу на підготовці до війни, а також мати мужність вивчати і впроваджувати нововведення», – зазначив Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, загострення відносин між Китаєм та Тайванем відбулося на тлі візиту до Тайваню спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років. 27 липня стало відомо, що Китай та США нарощують свою військову силу навколо Тайванської протоки, оскільки зростає напруга через можливий візит на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Тайвань, або Китайська Республіка – частково визнана держава. До громадянської війни та встановлення комуністичного режиму КНР під контролем Республіки була материкова територія Китаю, а після 1949 року – лише острів Тайвань та ще кілька невеликих островів. КНР вважає Тайвань своєю провінцією та погрожує повернути острів під свою владу. У Китаї заявляють, що без вагань готові розпочати війну проти Тайваню, якщо той оголосить про свою незалежність. Своєю чергою Захід наполягає, щоб Пекін відмовився від ідеї силового захоплення.

Щойно Пелосі прилетіла на Тайвань, Китай оголосив про військові навчання навколо острова.