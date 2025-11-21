Головна Країна Політика
Зеленський: Україна, США і Європа працюватимуть над «працездатним шляхом до миру»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент: Україна завжди поважала та поважає прагнення президента Трампа закінчити кровопролиття
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент розкрив деталі розмови з Венсом та Дрісколлом

Сьогодні, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський, віцепрезидент США Джей Ді Венс та міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл провели розмову. Вона тривала майже годину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Майже годину говорили з віцепрезидентом США Венсом і міністром Сухопутних військ США Дрісколлом. Ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни, і стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру. Вдячний за увагу й готовність працювати разом із нами та партнерами», – наголосив президент.

Зеленський додав: «Домовилися, що разом з Америкою та Європою працюватимемо на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним. Україна завжди поважала та поважає прагнення президента Трампа закінчити кровопролиття, і ми сприймаємо позитивно кожну реалістичну пропозицію. Домовилися бути на постійному зв’язку, і команди готові працювати 24/7. Дякую!».

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс провели розмову. Вона закінчилася приблизно о 16:30.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

Тим часом секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що публікації у ЗМІ інформації про «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану для завершення війни не відповідають дійсності.

До слова, Європейський Союз вважає оприлюднений план адміністрації президента США для зупинення війни в Україні «дуже поганим». Високопосадовець ЄС, знайомий з новою пропозицією США, заявив, що нова мирна угода, яку пропонує США, є лише переліком пунктів, які мають догодити та задовільнити російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.

Теги: Володимир Зеленський переговори Джей Ді Венс перемир'я

