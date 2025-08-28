Головна Світ Політика
Угорщина заборонила в’їзд українському командиру через удари по «Дружбі»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Угорщина заборонила в’їзд українському командиру через удари по «Дружбі»
Як зазначив Петер Сійярто, українському військовослужбовцю буде заборонено вʼїзд до Шенгенської зони
фото: MTVA

За словами угорського міністра, атаки України по нафтопроводу шкодять начебто не Росії, а Угорщині і Словаччині

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина забороняє вʼїзд командувачу української військової частини, яка здійснила атаку на нафтопровід «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис дипломата.

Сійярто заявив, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід «Дружба», який є «важливим для безпечного енергопостачання Угорщини». «Без нафтопроводу «Дружба» неможливо забезпечити Угорщину сирою нафтою. Україна добре це усвідомлює. Україна усвідомлює, що нафтопровід «Дружба» має важливе значення для енергетичної безпеки Угорщини», – стверджує він.

Міністр заявив, що атаки України шкодять начебто не Росії, а Угорщині і Словаччині. За його словами, остання атака була настільки серйозною, що «довелося використовувати наші стратегічні, або аварійні, резерви».

Глава МЗС Угорщини зазначив, що Будапешт вважає кожну подібну атаку «атакою на суверенітет». «І, звичайно, жодна атака на наш суверенітет не може залишитися без наслідків», – пригрозив він.

Так, Угорщина вирішила «заборонити командиру військової частини, яка здійснила нещодавні надзвичайно серйозні атаки на нафтопровід «Дружба», в'їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони». За словами Сійярто обмеження діятиме протягом «найближчих років».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа президенту США Дональду Трампу, в якому поскаржився на нібито удар України по нафтопроводу «Дружба». Раніше глава МЗС Словаччини Юрай Бланар разом із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто звернулися до Єврокомісії із закликом забезпечити енергетичну безпеку країн.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що 28 серпня відновиться постачання нафти з Росії до його країни нафтопроводом «Дружба»

До слова, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді підтвердив удари по російських нафтопереробних заводах. Внаслідок атак українських дронів у серпні нафтопереробка зменшилася на 21%.

За словами Мадяра, цієї ночі виробництво пального впало на 4,7%. Захисники уразили Куйбишевський НПЗ (Самарська область) – потужність 7 млн тонн нафти на рік (2,5% від загального обсягу). Удар завдали бійці «Жала Птахів» СБС (14 полк) спільно з Силами спеціальних операцій. Афіпський НПЗ (Краснодарський край) – 6,25 млн тонн на рік (2,2% від загального обсягу). Операцію провели воїни «Жала Птахів» СБС (14 полк) разом з бійцями Головного управління розвідки.

Теги: Сійярто Угорщина нафта

