Трамп заявив про анулювання всіх документів, які підписані «авторучкою» Байдена

Дональд Трамп попередив всіх, хто отримав помилування, пом'якшення вироків або будь-які інші юридичні документи, підписані «авторучкою» Байдена, звернути увагу на їх недійсність

Президент США Дональд Трамп опублікував пост, у якому оголосив недійсними всі документи, включаючи укази та контракти, які були підписані «авторучкою» Джо Байдена, повідомляє «Главком».

«Усі та будь-які документи, прокламації, укази, меморандуми чи контракти, підписані за розпорядженням нині сумнозвісного та несанкціонованого «AUTOPEN» (автоматичного підписувального пристрою – «Главком») в адміністрації Джозефа Р. Байдена-молодшого, цим оголошуються недійсними, анульованими та такими, що втратили будь-яку силу та дію», – написав президент США.

Трамп також звернувся до осіб, які отримали відповідні документи: «Всім, хто отримав помилування, пом'якшення вироків або будь-які інші юридичні документи, підписані таким чином, рекомендується бути в курсі того, що зазначений документ повністю і остаточно припинений та не має жодної юридичної сили. Дякуємо за увагу до цього питання!»

Як відомо, колишній президент США Джо Байден повідомив, що ухвалював кожне рішення, для юридичного оформлення якого потім використовувалося автоперо – це автоматична ручка, яка відтворює його підпис.

«Я ухвалював кожне рішення», – заявив Байден, пояснивши, що доручив співробітникам використовувати автоперо через великий обсяг документів. Експрезидент також зазначив, що використання автопера є законним інструментом, який використовували попередні президенти й сам Дональд Трамп.

Нагадаємо, Мін'юст США розпочав перевірку: призначений адвокат Ед Мартін повинен з'ясувати, чи був Байден осудним і чи особисто підписував укази, чи це робили інші особи потай за допомогою автопера.

У січні Байден помилував низку осіб, включаючи генерала Марка Міллі та лікаря Ентоні Фаучі , а також членів комітету Палати представників, які розслідували штурм Капітолію.