Летять дуже низько. Влада пояснила нову тактику Росії під час дронових атак
«Це постійне намагання виявити слабкі місця ППО»
Запускаючи безпілотники Shahed на низьких висотах, росіяни намагаються максимально заплутати засоби протиповітряної оборони. Про це в телеефірі сказав речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.
«Шахеди заходять на низьких висотах, вони намагаються крутитися в деяких зонах, привертаючи увагу мобільних груп. Основна мета – максимально заплутати засоби протиповітряної оборони. Вони намагаються, щоб мобільні групи переміщувалися, таким чином створивши собі коридор», – сказав Шаманов.
За його словами, це є постійним намаганням розвідати слабкі місця протиповітряної оборони.
Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа.
Згодом стало відомо, що вогонь ліквідовано. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. На місці все ще працює 9 одиниць техніки й 40 осіб особового складу ДСНС.
Відео наслідків падіння уламків у будинок у Святошинському районі Києва.
Внаслідок чого зайнялась квартира на 16-му поверсі. pic.twitter.com/nGsBbboinm
Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА.
Загалом було зафіксовано падіння уламків БпЛА у шести районах столиці.
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