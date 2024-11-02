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Летять дуже низько. Влада пояснила нову тактику Росії під час дронових атак

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Летять дуже низько. Влада пояснила нову тактику Росії під час дронових атак
Загалом проти ночі 2 листопада було зафіксовано падіння уламків БпЛА у шести районах столиці
фото з відкритих джерел

«Це постійне намагання виявити слабкі місця ППО»

Запускаючи безпілотники Shahed на низьких висотах, росіяни намагаються максимально заплутати засоби протиповітряної оборони. Про це в телеефірі сказав речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

«Шахеди заходять на низьких висотах, вони намагаються крутитися в деяких зонах, привертаючи увагу мобільних груп. Основна мета – максимально заплутати засоби протиповітряної оборони. Вони намагаються, щоб мобільні групи переміщувалися, таким чином створивши собі коридор», – сказав Шаманов.

За його словами, це є постійним намаганням розвідати слабкі місця протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа. 

9 фото
На весь екран
У Києві уламки БпЛА пошкодили будівлю та спричинили пожежу
Фото: ДСНС

Згодом стало відомо, що вогонь ліквідовано. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. На місці все ще працює 9 одиниць техніки й 40 осіб особового складу ДСНС.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА. 

Загалом було зафіксовано падіння уламків БпЛА у шести районах столиці.

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Теги: окупанти Київ місто безпілотник ворог росіяни дрон

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