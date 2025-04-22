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Що відбувається із цінами на яйця у країнах ЄС: статистика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Що відбувається із цінами на яйця у країнах ЄС: статистика
Вартість яєць у країнах Європи зростає
фото із відкритих джерел

Ціни на яйця в ЄС продовжують зростати

У березні цього року ціни на яйця в ЄС, за даними агентства Євростат, були в середньому на 6,7% вищими, ніж у березні 2024 року. У річному обчисленні зростання цін на цей продукт у Чехії перевищило 46%. Це найвищий показник у ЄС. Про це пише «Главком» із посиланням на  Euronews.

За Чехією слідують Словаччина – майже 30% та Угорщина – 26%. Навпаки, у Нідерландах ціни на яйця знизилися на 3,6%, у Люксембурзі впали на 3,2%, а у Греції подешевшали на 2,0%.

Ціни на яйця поповзли вгору з початку 2025 року. У січні спостерігалося зростання цін на 3,4%, а у лютому – на 4,1% порівняно з аналогічними періодами 2024 року.

У 2024 році в 10 з 12 місяців спостерігалися негативні темпи зміни цін порівняно з 2023 роком. Однак це зростання цін було менше, ніж у 2022 та 2023 роках. Тоді у всіх місяцях – з квітня 2022 року по вересень 2023 року спостерігалося двозначне зростання цін. У лютому 2023 року зростання цін на яйця у річному обчисленні прискорилося на 31,2 % порівняно з тим самим місяцем 2022 року.

Нагадаємо, з початку лютого яйця «просіли» в ціні майже до 5%, а у травні може відбутися зниження їх вартості. Таку заяву зробив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль. Так, Коваль відповів на розмови українців про те, що вартість яєць зростає «постійно в геометричній прогресії» і може перетворитися «на елітний продукт».

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Теги: міністр Європа продукти

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