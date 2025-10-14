Головна Світ Політика
Трамп на саміті в Єгипті потрапив у курйозну ситуацію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп на саміті в Єгипті потрапив у курйозну ситуацію
Після підписання декларацій Трамп подякував усім присутнім лідерам
фото: Getty Images

Трамп назвав прем'єр-міністра Канади «президентом»

Президент США Дональд Трамп під час «саміту миру» в Шарм-ель-Шейху в Єгипті двічі припустився обмовок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Beast.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні жартома виправив Дональда Трампа після того, як той назвав північноамериканського лідера «президентом», а не прем'єр-міністром. «Ну, я радий, що ви підвищили мене до президента», – можна було почути, як сказав Карні, перш ніж засміятися.

Трамп зупинився, коли зрозумів свою помилку, і дружньо поплескав Карні по плечу, а потім з посмішкою відповів: «Принаймні я не сказав «губернатор».

Зауважимо, що раніше Трамп провів обід з лідерами африканських країн та потрапив у курйозну ситуацію. Американський президент похвалив президента Ліберії Джозефа Боакаї за знання англійської мови, не знаючи, що ця мова є офіційною в країні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прибув з Ізраїлю до єгипетського міста Шарм-еш-Шейх для того, аби взяти участь у саміті разом зі світовими лідерами, присвяченому завершенню війни в Газі. Світові лідери обговорювали подальші кроки в рамках мирного плану, запропонованого раніше Трампом. Раніше Ізраїль і угруповання ХАМАС за посередництва США, Катару і Туреччини домовилися про припинення вогню, звільнення заручників, яких ХАМАС утримував більш як два роки, і відведення ізраїльських військ з ряду позицій в Газі.

Згодом Дональд Трамп разом з представниками Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо угоди про припинення вогню в Газі.

