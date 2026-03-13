США визнали помилки у плануванні операції проти Ірану: деталі

План ударів по Ірану не врахував ризик блокади Ормузької протоки
фото: EPA-EFE

Американські посадовці недооцінили ризик перекриття Іраном Ормузької протоки після ударів

Американські чиновники під час підготовки військової операції проти Ірану не повністю врахували ризик того, що Тегеран може перекрити Ормузьку протоку у відповідь на удари США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання CNN.

За словами співрозмовників телеканалу, під час планування операції Пентагон та Рада національної безпеки США недооцінили сценарій, за якого Іран може заблокувати один із ключових світових маршрутів транспортування нафти.

Йдеться про Ормузьку протоку – стратегічний морський коридор, через який проходить значна частина світових поставок нафти. Блокування цього маршруту може суттєво вплинути на глобальні енергетичні ринки.

Джерела зазначають, що під час підготовки операції до обговорень були залучені представники Міністерства енергетики та Міністерства фінансів США. Вони надавали аналітичні оцінки та економічні прогнози щодо можливих наслідків ескалації. Однак ці оцінки не мали достатнього впливу на процес ухвалення остаточних рішень.

За словами співрозмовників CNN, міністр фінансів Скотт Бессент і міністр енергетики Кріс Райт брали участь у плануванні операції. Водночас президент США Дональд Трамп у питаннях національної безпеки часто покладається на вузьке коло найближчих радників. Через це ширші міжвідомчі дискусії щодо економічних ризиків можливого перекриття протоки відійшли на другий план.

Нині американська адміністрація намагається пом’якшити наслідки ситуації. За словами джерел, на це може знадобитися кілька тижнів. Серед варіантів, які розглядають у Вашингтоні: супровід нафтових танкерів військово-морськими силами через Ормузьку протоку. Однак у Пентагоні вважають, що на цьому етапі такий крок може бути надто небезпечним.

Нагадаємо, що Іран продовжує експортувати нафту через Ормузьку протоку і навіть збільшив обсяги поставок після початку війни. Це стало можливим через те, що більшість міжнародних судноплавних компаній уникають цього маршруту через ризик атак. З початку війни 28 лютого щонайменше сім суден завантажили іранську нафту біля узбережжя країни. Частина цих операцій відбулася навіть за межами Перської затоки.

