Скільки Кремль обіцяє добровольцям за вбивство українців: ISW назвав розцінки

Кремль шукає в Бурятії і Татарстані добровольців на війну в Україні

Кремль зобов'язав владу суб'єктів РФ посилити рекламу військової служби за контрактом

Регіони Росії продовжують формувати нові добровольчі загони та вербувати добровольців на війну в Україні. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Приморський край оголосив про формування нового ремонтно-обслуговуючого добровольчого батальйону «Арсеньєвський» 22 серпня. Батальйон зосередиться на евакуації пошкодженої військової техніки, ремонті пошкодженої техніки та поверненні відремонтованої техніки на передову. Станом на 22 серпня батальйон уже набрав 140 із 280 запланованих добровольців. Приморський край запропонував новобранцям віком від 18 до 60 років одноразову надбавку до вступу в армію в розмірі 300 тис. рублів (близько $4980) і місячну зарплату в розмірі 200 тис. рублів (близько $3320).

Раніше ISW повідомляв, що у Приморському краї формують добровольчий батальйон морської піхоти «Тигр», але пропонують лише 150 тис. рублів (близько $2490) як одноразову надбавку при вступі на військову службу.

Республіка Бурятія збільшила розмір одноразової надбавки до 200 тис. рублів (близько $3320) замість спочатку обіцяних 100 тис. руб. (близько $1660).

Раніше ISW повідомляв, що Республіка Татарстан також збільшила одноразову надбавку за призов, і цілком імовірно, що ці республіки збільшують свої призовні надбавки через брак новобранців.

Аналітики ISW не виключають, що Кремль зобов'язав владу суб'єктів РФ посилити рекламу військової служби за контрактом.

«Агресивна рекламна кампанія Кремля щодо контрактної служби може викликати певну реакцію з боку місцевих жителів, оскільки вона суттєво відрізняється від російського зображення війни в Україні як короткострокової «спецвійськової операції»», – зазначили аналітики ISW.

Як повідомлялося, з 1 вересня в «ЛНР» почнуть «загальну мобілізацію».