Каллас заявила, що Росія не має права втручатися у вибір того, хто представлятиме ЄС на мирних переговорах

Представниця МЗС Росії Марія Захарова відкидає участь голови зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Каллас в переговорах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Захарова заявила в п’ятницю, що участь Каї Каллас у будь-яких можливих майбутніх переговорах щодо України з Москвою нібито призведе до зриву переговорів.

«Якщо хтось у Брюсселі зацікавлений у такому перемовнику з Росією, це лише чітко демонструє нам, яких результатів вони сподіваються досягти в діалозі з нами – зриву будь-яких мирних ініціатив. І це, як мені здається, вона (Каллас – «Главком») зробить на «відмінно», – сказала Захарова.

Раніше цього місяця Каллас заявила, що Росія не має права втручатися у вибір того, хто представлятиме ЄС на мирних переговорах між Україною та Росією. Вона додала, що знає: Москва не хоче бачити її там, але вона виступає від імені всіх 27 держав-членів, а не як приватна особа.

До слова, головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас назвала основні вимоги європейської сторони до Росії на майбутніх мирних переговорах щодо України.

Як повідомлялося, європейські країни не можуть домовитися про спільні умови переговорів із Росією щодо завершення війни в Україні. Частина урядів виступає за поступові кроки та заходи зміцнення довіри, тоді як головна дипломатка Європейського союзу Кая Каллас наполягає, що Москва має піти на поступки ще до початку повноцінного діалогу.