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Зниження мобілізаційного віку: США дали Україні обіцянку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зниження мобілізаційного віку: США дали Україні обіцянку
Сполучені Штати вважають, що Україна має самостійно визначати склад своєї армії
фото з відкритих джерел

Адміністрація Байдена тисне на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років

Сполучені Штати Америки готові надати необхідне екіпірування та навчання молодим українським військовим, якщо Київ все ж ухвалить рішення знизити мобілізаційний вік. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Міллер зазначив, що Вашингтон обговорював з українською владою питання безпеки на сході країни. За словами посадовця, Сполучені Штати вважають, що Україна має самостійно визначати склад своїх Збройних сил.

«Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони створять додаткові сили для участі в бойових діях, ми та наші союзники будемо готові оснастити та навчити ці сили», – сказав він.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена тисне на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб швидко збільшити свої збройні сили для війни з Росією. Зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Україна має прийняти «важкі рішення» про подальшу мобілізацію військ.

Натомість радник президента України Дмитро Литвин заявив, що Україна не веде підготовку до зниження мобілізаційного віку з нинішніх 25 років до 18 років. Наприкінці листопада він вже заявляв про відсутність сенсу знижувати мобілізаційний вік, оскільки Україна не отримує своєчасно обіцяне озброєння від партнерів.

Згодом The Washington Post написала, що Україна розглядає мобілізацію 18-річних на тлі тиску з боку США. Та попри тиск з боку західних партнерів, в Україні мобілізація молоді до 18 років викликає серйозні внутрішні суперечки. Багато українців, зокрема військові, вважають, що країна повинна більше захищати своє молоде покоління, яке є майбутнім держави і вільне від радянського впливу, якого зазнали попередні покоління. Проте, попри ці занепокоєння, ситуація на фронті вимагає мобілізації, особливо коли українські підрозділи відчувають нестачу людей на полі бою.

Як повідомлялося, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що Рада не розглядає жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку. 

До слова, чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів. Як повідомили «Главкому» джерела в Генеральному штабі ЗСУ, умови таких контрактів зараз розробляє Міністерство оборони.

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Теги: мобілізація Держдепартамент США війна ЗСУ армія молодь

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