Стало відомо, скільки ворожих ракет націлені на Україну з моря

На бойовому чергуванні перебуває 21 ворожий корабель

Станом на 10 грудня, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають десять ворожих кораблів. А в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі. Про це повідомляє ВМС Збройних сил України.

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За даними ЗСУ, у Середземному морі перебувають 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет.

Також повідомляється, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

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до Азовського моря – 29 суден, з них 10 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 12 суден, з них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», – йдеться також у повідомленні ВМС ЗСУ.