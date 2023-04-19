Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили пояснили, чому Росія призупинила масовані атаки по Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили пояснили, чому Росія призупинила масовані атаки по Україні
фото з відкритих джерел

Ворог перейшов на більш бюджетний варіант для атак

Російські загарбники призупинили масовані атаки по території України, а стратегічна авіація окупантів наразі роззосереджена на різних аеродромах. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ігнат зауважив, що ворог розосередив свої літаки з аеродрому в Енгельсі після вибухів, які там відбулися.

«Зрозуміло, що ракети, які вони викинули по нашій інфраструктурі – це весь стратегічний потенціал, весь фактично запас. Нагадаю, приблизно 750 крилатих ракети було знищено, плюс рахуємо ті, що влучили. Тобто маємо понад 850 ракет, які противник застосував по нашій інфраструктурі», – сказав речник Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, ворог перейшов на більш бюджетний варіант для атак – керовані авіабомби. Стан справ у ворога сьогодні такий: окупанти змушені діставати все наявне озброєння, зокрема старі боєприпаси.

Нагадаємо, триває 420-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділами Сил оборони України відбито більш як 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Теги: війна ракета Бахмут озброєння авіація окупанти росія боєприпаси ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На четвертій Антивоєнній конференції Форуму вільної Росії в Ризі у «Списку Путіна» з'явилися нові фігуранти
Що таке «список Путіна» і чому туди потрапила Собчак, а не Познер?
12 квiтня, 09:03
СБУ повідомила жінці про підозру і затримала
СБУ викрила в Івано-Франківську лікарку, що захоплювалася російськими терористами
24 березня, 07:14
Траса на виїзд із Авдіївки стала «дорогою смерті»
Траса на виїзд із Авдіївки стала «дорогою смерті»
22 березня, 15:06
ЄС проґавив російський вплив на Балканах – президент Чорногорії
ЄС проґавив російський вплив на Балканах – президент Чорногорії
29 березня, 00:23
Міністр Кулеба пояснив, як Міжнародний олімпійський комітет потурає Путіну
Міністр Кулеба пояснив, як Міжнародний олімпійський комітет потурає Путіну
29 березня, 16:53
Напередодні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна
Що буде, коли Путін приїде у Вірменію? Партія Пашиняна дала чітку відповідь
30 березня, 09:55
Окупанти вдарили по Одесі безпілотниками
Окупанти вдарили по Одесі безпілотниками
4 квiтня, 03:09
Причиною витоку гасу став перепад температур
Катастрофа в РФ: росіян під час посадки гелікоптера залило керосином
13 квiтня, 10:50
У перші місяці повномасштабного вторгнення саме росіяни практично повністю зруйнували будівлю вокзалу в Маріуполі
Окупанти зносять залізничний вокзал у Маріуполі (відео)
10 квiтня, 02:29

Події в Україні

Російська окупаційна адміністрація визначила місто, яке перетворить на «нову Бучу»
Російська окупаційна адміністрація визначила місто, яке перетворить на «нову Бучу»
Британія передала Україні ескадрон танків Challenger 2
Британія передала Україні ескадрон танків Challenger 2
Повітряні сили пояснили, чому Росія призупинила масовані атаки по Україні
Повітряні сили пояснили, чому Росія призупинила масовані атаки по Україні
Росія застосовує секретну зброю для ураження Starlink в Україні – The Washington Post
Росія застосовує секретну зброю для ураження Starlink в Україні – The Washington Post
Аналітики ISW назвали основні цілі поїздки Путіна на окуповані території
Аналітики ISW назвали основні цілі поїздки Путіна на окуповані території
Росія атакувала Україну дронами, удар по військомату у Брянській області: головне за ніч
Росія атакувала Україну дронами, удар по військомату у Брянській області: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Московська церква відмовляється повертати Лавру. Суд ухвалив рішення
82K
Путін привіз окупантам на фронт «страшну зброю» (відео)
68K
Олександр Роднянський: Українське телебачення доживає останні дні
33K
Візит Путіна на окуповані території. Диктатор загнав себе у глухий кут
29K
Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці
25K
На фронті загинув Олег Барна: чим прославився екснардеп (відео)

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Сьогодні, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Сьогодні, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Сьогодні, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Сьогодні, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Сьогодні, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:00

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту