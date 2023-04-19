Повітряні сили пояснили, чому Росія призупинила масовані атаки по Україні

Ворог перейшов на більш бюджетний варіант для атак

Російські загарбники призупинили масовані атаки по території України, а стратегічна авіація окупантів наразі роззосереджена на різних аеродромах. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ігнат зауважив, що ворог розосередив свої літаки з аеродрому в Енгельсі після вибухів, які там відбулися.

«Зрозуміло, що ракети, які вони викинули по нашій інфраструктурі – це весь стратегічний потенціал, весь фактично запас. Нагадаю, приблизно 750 крилатих ракети було знищено, плюс рахуємо ті, що влучили. Тобто маємо понад 850 ракет, які противник застосував по нашій інфраструктурі», – сказав речник Повітряних сил ЗСУ.

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За його словами, ворог перейшов на більш бюджетний варіант для атак – керовані авіабомби. Стан справ у ворога сьогодні такий: окупанти змушені діставати все наявне озброєння, зокрема старі боєприпаси.

Нагадаємо, триває 420-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділами Сил оборони України відбито більш як 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.