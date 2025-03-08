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План переозброєння ЄС. Між Францією і Німеччиною виникла суперечка

Наталія Антонюк
glavcom.ua
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План переозброєння ЄС. Між Францією і Німеччиною виникла суперечка
Еммануель Макрон наполягає на тому, що гроші мають йти на європейську продукцію, а Олаф Шольц підтримує відкритість ініціативи для партнерів поза ЄС
фото: Німецька рада з міжнародних відносин

Найбільші країни Євросоюзу мають різні погляди щодо того, чи можна витрачати гроші зброю, виготовлену за межами блоку

Між Францією і Німеччиною виникли розбіжності щодо 150 млрд євро, які Єврокомісія запропонувала виділити для посилення військового виробництва країн-членів ЄС. Суперечка полягає в тому, чи можна витрачати ці гроші на зброю, виготовлену за межами ЄС, пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

Німеччина в особі канцлера Олафа Шольца підтримує відкритість ініціативи для партнерів поза ЄС. «Для нас надзвичайно важливо, щоб проєкти, які можуть отримати підтримку, були відкритими для країн, що не входять до Європейського Союзу, але тісно співпрацюють із ним, таких як Велика Британія, Норвегія, Швейцарія чи Туреччина», – сказав Шольц на саміті ЄС 6 березня.

Президент Франції Еммануель Макрон наполягає на тому, що гроші мають йти на європейську продукцію, а не на «готове обладнання, яке знову виявиться неєвропейським».

Ця суперечка вже затримала на рік погодження Європейської програми оборонної промисловості на 1,5 млрд євро. В Брюсселі побоюються, що ситуація може повторитися. «Ми на тому етапі, коли питання необхідно вирішити заради швидкості, а не досконалості. Але якщо раніше було складно протиснути 1,5 мільярда євро через заперечення Франції, то як нам вдасться узгодити 150 мільярдів?»,  – сказав один з європейських дипломатів на умовах анонімності.

Зазначимо, наразі Єврокомісія має 10 днів на розробку детальної пропозиції, яка потребуватиме схвалення країн-членів.

Нагадаємо, очільники 27 держав Європейського Союзу підтримали ідею президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо посилення оборонної спроможності ЄС Rearm Europe («Переозброїти Європу») та пропонують Раді ЄС терміново розглянути можливість залучення 150 млрд євро кредитних коштів на оборонні закупівлі. Про це йдеться у тексті висновків Європейської ради щодо європейської безпеки від 6 березня 2025 року. 

Нагадаємо, країни Євросоюзу побоюються, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн скористається кризою, пов'язаною з нібито ймовірним скороченням військової присутності США в Європі, щоб розширити повноваження Брюсселю та зміцнити свій вплив на національні уряди. 

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Теги: Єврокомісія Велика Британія Еммануель Макрон озброєння

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