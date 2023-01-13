Сьогодні Радбез ООН збереться на засідання через війну Росії в України

Очікується розгляд широкого кола питань, які стосуються збройної агресії Російської Федерації

Сьогодні ввечері, 13 грудня, Рада безпеки ООН розгляне ситуацію в Україні, пов’язану з російською війною. Засідання відбудеться за ініціативи західних партнерів України та в координації з нею, передає Укрінформ.

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Очікується розгляд широкого кола питань, які стосуються збройної агресії Російської Федерації, у рамках пункту порядку денного «Підтримання миру та безпеки України».

Від секретаріату ООН доповідатиме заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло. Україну представлятиме перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

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Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк описав три складові задля позбавлення Росії права вето в Радбезі ООН та її виключення зі складу цього органу. Подоляк нагадав, що Росія постійно зловживає своїм правом вето в Радбезі ООН та використовує орган для просування своєї пропаганди.