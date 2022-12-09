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Росія вчергове скликає Радбез ООН: на що скаржитиметься країна-агресор

Альона Боженко
glavcom.ua
Росія вчергове скликає Радбез ООН: на що скаржитиметься країна-агресор
Росія скликає Радбез ООН через постачання Україні озброєння країнами Заходу
фото ілюстративне

Засідання відбудеться 9 грудня

Росія ініціювала 9 грудня скликання Радбезу ООН, щоб обговорити постачання Україні озброєнь Заходом. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на секретаріат Радбезу.

Засідання відбудеться у п’ятницю о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

За східноамериканським часом засідання почнеться о 15:00. 

Раніше зазначалось, що Росія активно домагається зменшення фінансової та військової допомоги Заходу Україні, визнання незаконної анексії Росією українських територій та обмеження військової активності НАТО й Заходу в Європі.

Зазначимо, усі попередні засідання Радбезу, які стосувались українського питання, закінчувались фіаско для Росії.

Нагадаємо, останнє засідання Радбезу ООН відбулося 23 листопада, на якому обговорювався масований ракетний удар РФ по Україні. Тоді Китай закликав сторони якомога скоріше розпочати мирні переговори, щоб «не допустити ескалації» війни та запобігти ядерній кризі. 

Також на цьому засіданні виступив президент України Володимир Зеленський. Він закликав партнерів надати Україні ще більше систем ППО для захисту неба.

Теги: Радбез ООН ООН росія

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