До Києва прибула делегація Конгресу США

Делегацію очолює голова комітету з розвідки Майк Тернер

До столиці прибула двопартійна делегація Конгресу США на чолі з головою комітету з розвідки Майком Тернером. Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

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До складу групи також входять Френч Гілл, Джейсон Кроу, Ебігейл Спанбергер і Зак Нанн.

До Києва прибула делегація Сенату США фото: X/Ambassador Bridget A. Brink

Нагадаємо, Сенат США повторно переглянув законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону. Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів.

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Як повідомлялося, Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю $17,6 млрд.

Зокрема, посли США в Тихоокеанському регіоні закликають до дій щодо законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю, оскільки законодавча ініціатива і досі балансує на межі краху. Дипломати заявили, що на кону стоїть довіра до нації.

Раніше у Сенаті США висунули новий законопроєкт, який стосується додаткового фінансування і об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.

До слова, лідер сенатської більшості Конгресу США Чак Шумер заявив, що планує вилучити двопартійну угоду про безпеку кордонів із законопроєкту про надзвичайні оборонні витрати і винести на розгляд Сенату 7 лютого лише розгляд пакета фінансування України, Ізраїлю, Тайваню, а також гуманітарної допомоги Україні і Сектору Гази.