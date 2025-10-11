Лауреатка Нобелівської премії миру неочікувано присвятила її Трампу

«Я присвячую цю премію стражденному народу Венесуели та президенту Трампу за його рішучу підтримку»

Венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо відреагувала на присудження їй Нобелівської премії миру та згадала у своєму дописі президента США Дональда Трампа. Ба більше, присвятила йому цю премію. Про це вона повідомила у соціальній мережі Х, пише «Главком».

«Це визнання боротьби всіх венесуельців є поштовхом для завершення нашого завдання: завоювання Свободи. Ми на порозі перемоги і сьогодні, як ніколи раніше, ми розраховуємо на президента Трампа, народ Сполучених Штатів, народи Латинської Америки та демократичні країни світу як на наших головних союзників у досягненні свободи та демократії. Я присвячую цю премію стражденному народу Венесуели та президенту Трампу за його рішучу підтримку нашої справи!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Нобелівський комітет оголосив лауреатку премії миру. Нею стала Марія Коріна Мачадо – політична діячка з Венесуели, яка викриває порушення прав людини та захищає демократію у своїй країні.

Тоді президент США Дональд Трамп висловив своє задоволення з приводу Нобелівської премії миру, яка була присуджена політичній діячці з Венесуели, зазначивши, що вона прийняла нагороду на його честь.

До слова, Норвезький Нобелівський комітет розпочав розслідування підозрілих ставок на цьогорічного лауреата Нобелівської премії миру після різкого зростання ставок на ім’я Марії Коріни Мачадо на гральному сайті Polymarket.

Варто зазначити, що Нобелівський комітет відмовився присуджувати премію миру президенту США Дональду Трампу, який казав, що «закінчив сім воєн» та заслуговує на неї як ніхто інший. Ба більше, раніше радник Трампа з нацбезпеки під час першої каденції Джон Болтон заявив, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру за будь-яку ціну.