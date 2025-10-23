Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Можливо, завтра будуть у нас». Зеленський зробив заяву про Tomahawk

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Можливо, завтра будуть у нас». Зеленський зробив заяву про Tomahawk
Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі
фото: reuters

Зеленський назвав головні результати зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що санкції США проти російської енергетики є одним з головних результатів його зустрічі з Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію глави держави у Брюсселі.

За словами президента, головні результати зустрічі з Трампом – це те, що «у нас є санкції проти російської енергетики і у нас немає зустрічі в Угорщині без України».

«Запроваджено санкції проти російської енергетики. І ми поки що не маємо «Томагавків». Ось це і весь результат, я думаю, непогано. Побачимо, щодня виникає щось. Не знаю, можливо, завтра будуть «Томагавки» у нас. Але я точно не знаю», – зазначив президент.

Нагадаємо, Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі. Головні теми переговорів – постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk для посилення обороноздатності. Очікується, що цей арсенал допоможе завдати ударів по стратегічних об’єктах Росії та вплинути на перебіг війни.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не використовувала американську далекобійну зброю для ураження об'єктів на території РФ.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Tomahawk

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у ніч з 25 на 26 вересня
Reuters пояснив, чому Трамп нервує через удари по російським НПЗ
27 вересня, 00:37
Зеленський: Путін може розв’язати світову війну, аби врятувати свій рейтинг
Зеленський пояснив, що уб’є рейтинг Путіна
9 жовтня, 10:15
Дональд Трамп разом з представниками Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо угоди про припинення вогню в Газі
«Його тріумф»: Time присвятив обкладинку Трампу після врегулювання війни у Газі
14 жовтня, 01:58
13 жовтня Сибіга заявив, що ще сім держав мають намір стати учасниками ініціативи НАТО PURL
Сибіга розповів, скільки країн приєднаються до закупівлі зброї США для України
13 жовтня, 13:06
Трамп: Ми будемо говорити з ним про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ
Трамп заявив, що обговорить із Зеленським український наступ
15 жовтня, 23:59
За словами Венса, президент США намагається передусім дбати про безпеку Америки
Президент США досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 07:02
Учасники заяви закликали до посилення тиску на економіку Росії та її оборонну промисловість
Зеленський назвав відправну точку для переговорів
21 жовтня, 15:01
Президент: Були доповіді Служби зовнішньої розвідки України та ГУР щодо російського виробництва зброї, їхньої промисловості
Президент доручив збільшити контрактну складову в ЗСУ
26 вересня, 21:24
Президент зазначив, що Росія наразі не демонструє готовності до переговорів
Україна готова до дипломатії, але не ціною територій – президент
Вчора, 16:57

Політика

Путін знову пригрозив Україні через Tomahawk
Путін знову пригрозив Україні через Tomahawk
Російський диктатор заявив, що зустріч з Трампом перенесено
Російський диктатор заявив, що зустріч з Трампом перенесено
Путін відреагував на нові санкції США проти РФ
Путін відреагував на нові санкції США проти РФ
ЄС фінансово підтримуватиме Україну: президент назвав строки
ЄС фінансово підтримуватиме Україну: президент назвав строки
«Можливо, завтра будуть у нас». Зеленський зробив заяву про Tomahawk
«Можливо, завтра будуть у нас». Зеленський зробив заяву про Tomahawk
Китай не зацікавлений у перемозі України над РФ – Зеленський
Китай не зацікавлений у перемозі України над РФ – Зеленський

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua