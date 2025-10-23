«Можливо, завтра будуть у нас». Зеленський зробив заяву про Tomahawk

Зеленський назвав головні результати зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що санкції США проти російської енергетики є одним з головних результатів його зустрічі з Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію глави держави у Брюсселі.

За словами президента, головні результати зустрічі з Трампом – це те, що «у нас є санкції проти російської енергетики і у нас немає зустрічі в Угорщині без України».

«Запроваджено санкції проти російської енергетики. І ми поки що не маємо «Томагавків». Ось це і весь результат, я думаю, непогано. Побачимо, щодня виникає щось. Не знаю, можливо, завтра будуть «Томагавки» у нас. Але я точно не знаю», – зазначив президент.

Нагадаємо, Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі. Головні теми переговорів – постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk для посилення обороноздатності. Очікується, що цей арсенал допоможе завдати ударів по стратегічних об’єктах Росії та вплинути на перебіг війни.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не використовувала американську далекобійну зброю для ураження об'єктів на території РФ.