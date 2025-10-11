Лукашенко слідом за Путіним розповів, чому Трамп заслуговував на Нобелівську премію миру

Лукашенко теж висловив своє невдоволення щодо рішення Нобелівського комітету, який присудив премію миру не Трампу

Трамп багато чого зробив для світу – Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко теж висловив своє невдоволення щодо рішення Нобелівського комітету, який присудив премію миру не президенту США Дональду Трампу. Про це повідомили росЗМІ, передає «Главком».

«Повна нісенітниця. Трамп заслужив цю Нобелівську премію, її треба було віддати йому. За всіма причинами, особливо тими, через які останнім часом Нобелівську премію присуджують кому попало. Короткозоре рішення, взагалі незрозуміле рішення», – заявив Лукашенко.

Лукашенко згадував і колишнього президента США Барака Обаму, який отримав Нобелівську премію миру в 2009 році, хоча, за словами білоруського лідера, він «нічого не зробив» для того, щоб її заслужити.

«А Трамп багато чого зробив для світу. Вони дуже погано послужили самому мирному процесу в усіх точках. Трамп може образитися», – додав Лукашенко.

Він також зазначив, що Нобелівський комітет присудив премію «не тим, хто прагне миру, а тим, хто не зацікавлений у мирі». Водночас Лукашенко і визнав, що «не знає цього венесуельця», він впевнений, що для того, щоб «прив'язати Трампа до мирного процесу», премію треба було віддати саме йому.

Нагадаємо, Нобелівський комітет оголосив лауреатку премії миру. Нею стала Марія Коріна Мачадо – політична діячка з Венесуели, яка викриває порушення прав людини та захищає демократію у своїй країні.

Тоді президент США Дональд Трамп висловив своє задоволення з приводу Нобелівської премії миру, яка була присуджена політичній діячці з Венесуели, зазначивши, що вона прийняла нагороду на його честь.

Також венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо відреагувала на присудження їй Нобелівської премії миру та згадала у своєму дописі президента США Дональда Трампа. Ба більше, присвятила йому цю премію.

До слова, Норвезький Нобелівський комітет розпочав розслідування підозрілих ставок на цьогорічного лауреата Нобелівської премії миру після різкого зростання ставок на ім’я Марії Коріни Мачадо на гральному сайті Polymarket.

Варто зазначити, що Нобелівський комітет відмовився присуджувати премію миру президенту США Дональду Трампу, який казав, що «закінчив сім воєн» та заслуговує на неї як ніхто інший. Ба більше, раніше радник Трампа з нацбезпеки під час першої каденції Джон Болтон заявив, що Трамп одержимий Нобелівською премією миру за будь-яку ціну.