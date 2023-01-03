Співпраця Ірану з Росією: Тегеран дав пораду українській владі

У Тегерані заявляють, що Іран та Росія підтримували оборонну співпрацю ще до початку війни РФ проти України

Іран заперечує, що є стороною конфлікту у війні РФ проти Україну

Іран заперечує, що оборонною співпрацею з Росією фактично виступає однією зі сторін війни в Україні.

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«Іран – не сторона конфлікту в Україні й необґрунтовані закиди проти Ірану не допоможуть розв'язанню проблеми», – сказав заявив речник МЗС Ірану Нассер Канаані, пише Сіньхуа.

За словами Канаані, Україна та Іран офіційно донесли свої позиції з цього приводу одна одній.

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«Оборонна співпраця Ірану з іншими державами ґрунтується на спільних інтересах та проводиться відповідно до міжнародного законодавства», – зазначив речник МЗС Ірану.

Він додав, що Іран та Росія підтримували оборонну співпрацю ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Канаані порадив українській владі припинити висувати «безпідставні та брехливі звинувачення» на адресу Ірану та розглянути відповідні шляхи вирішення кризи.

Раніше в Ірані вкотре заявили про непричетність до постачання дронів Росії для атак по Україні. Також Тегеран пригрозив відповідальністю через нещодавню заяву української сторони про необхідність арештів постачальників та знищення виробництв.

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