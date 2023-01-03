Головна Світ Політика
search button user button menu button

Співпраця Ірану з Росією: Тегеран дав пораду українській владі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Співпраця Ірану з Росією: Тегеран дав пораду українській владі
У Тегерані заявляють, що Іран та Росія підтримували оборонну співпрацю ще до початку війни РФ проти України
фото з відкритих джерел

Іран заперечує, що є стороною конфлікту у війні РФ проти Україну

Іран заперечує, що оборонною співпрацею з Росією фактично виступає однією зі сторін війни в Україні.

«Іран – не сторона конфлікту в Україні й необґрунтовані закиди проти Ірану не допоможуть розв'язанню проблеми», – сказав заявив речник МЗС Ірану Нассер Канаані, пише Сіньхуа.

За словами Канаані, Україна та Іран офіційно донесли свої позиції з цього приводу одна одній.

«Оборонна співпраця Ірану з іншими державами ґрунтується на спільних інтересах та проводиться відповідно до міжнародного законодавства», – зазначив речник МЗС Ірану.

Він додав, що Іран та Росія підтримували оборонну співпрацю ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Канаані порадив українській владі припинити висувати «безпідставні та брехливі звинувачення» на адресу Ірану та розглянути відповідні шляхи вирішення кризи.

Раніше в Ірані вкотре заявили про непричетність до постачання дронів Росії для атак по Україні. Також Тегеран пригрозив відповідальністю через нещодавню заяву української сторони про необхідність арештів постачальників та знищення виробництв.

Аналітики ISW пояснили, чому Росія почала частіше використовувати «Шахеди».

Читайте також: Розвідка пояснила, чому Іран затягує з передачею ракет Росії
Теги: росія Іран війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розбіжності існують між високопоставленими офіцерами
У військових елітах Ірану назріває розкол – названо причину
1 сiчня, 07:15
Нардеп розказав, як іранські дрони зруйнували міф про можливості воєнної авіації Росії
Нардеп розказав, як іранські дрони зруйнували міф про можливості воєнної авіації Росії
30 грудня, 2022, 20:00
Іранські балістичні ракети є дуже бажаною зброєю для Путіна
Розвідка пояснила, чому Іран затягує з передачею ракет Росії
29 грудня, 2022, 21:07

Політика

Японія нарощує свою військову силу. З Москви посипалися погрози
Японія нарощує свою військову силу. З Москви посипалися погрози
Співпраця Ірану з Росією: Тегеран дав пораду українській владі
Співпраця Ірану з Росією: Тегеран дав пораду українській владі
Шольц підтримує безпосередній зв’язок з Путіним – уряд Німеччини
Шольц підтримує безпосередній зв’язок з Путіним – уряд Німеччини
Війна в Україні та кліматична криза. Байден анонсував коаліцію для вирішення глобальних проблем
Війна в Україні та кліматична криза. Байден анонсував коаліцію для вирішення глобальних проблем
Корупція в ЄС: Європарламент ініціює зняття недоторканності з двох депутатів
Корупція в ЄС: Європарламент ініціює зняття недоторканності з двох депутатів
Постпред Польщі в ООН жорстко відповів охочим «зберегти обличчя Путіну»
Постпред Польщі в ООН жорстко відповів охочим «зберегти обличчя Путіну»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Бізнес-партнерка Медведчука судиться із Зеленським
9911
Коли окупанти можуть здійснити новий масований обстріл: роз’яснення ЗСУ
9750
Терорист Гіркін розповів, що не так із новорічним виступом Путіна
7693
«Бавовна» у Макіївці: російські пропагандисти б’ються в істериці
7384
Гонитва зі стрільбою: у Дніпрі затримано водійку, яка кружляла на подвір’ї церкви (відео)
6879
Потужний удар ЗСУ по Макіївці: окупанти підтвердили розгром бази 

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
Вчора, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
Вчора, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
1 сiчня, 17:10

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту