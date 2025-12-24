Справа Епштейна. Мін’юст США оприлюднив нові сторінки, де більше згадок про Трампа

У документах також згадується рейс, на якому Трамп та Епштейн були єдиними пасажирами, а також інший рейс, де разом із ними перебував анонімний 20-річний підліток

Президент Дональд Трамп зіткнувся з новим раундом розкриття документів, пов’язаних із Джеффрі Епштейном, яке, за оцінками експертів, вплинуло на його імідж сильніше, ніж попередня партія матеріалів, оприлюднена минулого тижня. Про це пише колумністНіла Стенадж для The Hill, передає «Главком».

Нова партія документів, що містить майже 30 тис. файлів, включає частіші згадки імені Трампа, а також електронний лист від 2020 року, у якому федеральний прокурор Південного округу Нью-Йорка попереджав неназваного одержувача про частоту подорожей Трампа приватним літаком Епштейна у 1990-х роках.

«Записи польотів, які ми отримали вчора, свідчать про те, що Дональд Трамп подорожував приватним літаком Епштейна набагато частіше, ніж повідомлялося раніше», – зазначив помічник прокурора США, ім’я якого було вилучено.

У документах також згадується рейс, на якому Трамп та Епштейн були єдиними пасажирами, а також інший рейс, де разом із ними перебував анонімний 20-річний підліток.

Захисники Трампа наголошують, що ці матеріали не є викривальними та не додають суттєво нового до загальнодоступних знань. Водночас вони підкреслюють, що журнали польотів Епштейна були відомі з 2020 року.

Інші документи включають повістку до Мар-а-Лаго у 2021 році у справі проти співучасника Епштейна Гіслен Максвелл, а також фотографію Трампа та Максвелл, яка вважається спільницею Епштейна, відбуває 20-річний тюремний термін за статтею про торгівлю людьми, на телефоні Стівена Беннона.

фото: Reuters

Міністерство юстиції США намагається пом’якшити вплив нових розкриттів, заявляючи, що деякі документи містять «неправдиві та сенсаційні заяви проти президента Трампа».

Нагадаємо, з офіційного масиву документів у справі Джеффрі Епштейна, який оприлюднило Міністерство юстиції США, несподівано зникло зображення чинного президента Дональда Трампа.

Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш заявив, що всі матеріали, що містять згадки про президента Дональда Трампа у файлах, пов'язаних із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, будуть оприлюднені.