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Генпрокурор України приїхав у США: деталі (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Генпрокурор України приїхав у США: деталі (фото)
Генпрокурор наголосив на важливості виконання ордеру МКС щодо арешту Путіна за примусову депортацію українських дітей
фото: Офіс генпрокурора

Костін: «Маємо створити Спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії»

Генеральний прокурор України Андрій Костін перебуває у США з робочим візитом. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Костін розпочав робочий візит до США з інтерв'ю «Голосу Америки». За його словами, питання притягнення Росії до відповідальності є головним завданням світового співтовариства на найближчу перспективу та залишається в центрі уваги двостороннього діалогу між Україною та США.

Також обговорили консолідацію зусиль для документування та розслідування міжнародних злочинів Росії, скоєних проти України, та розбудову мережі всеосяжної відповідальності за ці злочини.

«Маємо створити Спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії, який матиме юрисдикцію над вищим військово-політичним керівництвом Росії. Агресія Росії – це глобальна війна. І реагування на злочин агресії також має бути глобальним», – зазначив Андрій Костін під час інтерв’ю.

Генпрокурор наголосив на важливості виконання ордеру МКС щодо арешту Путіна за примусову депортацію українських дітей, а також компенсації завданих Росією збитків за рахунок приватних та суверенних активів РФ.

У межах візиту Андрій Костін проведе ряд зустрічей для обговорення цих питань з американськими партнерами.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор назвав загальну кількість справ військових злочинів росіян.

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Теги: прокурор Андрій Костін

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