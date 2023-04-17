Генпрокурор України приїхав у США: деталі (фото)

Генпрокурор наголосив на важливості виконання ордеру МКС щодо арешту Путіна за примусову депортацію українських дітей

Костін: «Маємо створити Спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії»

Генеральний прокурор України Андрій Костін перебуває у США з робочим візитом. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Костін розпочав робочий візит до США з інтерв'ю «Голосу Америки». За його словами, питання притягнення Росії до відповідальності є головним завданням світового співтовариства на найближчу перспективу та залишається в центрі уваги двостороннього діалогу між Україною та США.

Також обговорили консолідацію зусиль для документування та розслідування міжнародних злочинів Росії, скоєних проти України, та розбудову мережі всеосяжної відповідальності за ці злочини.

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«Маємо створити Спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії, який матиме юрисдикцію над вищим військово-політичним керівництвом Росії. Агресія Росії – це глобальна війна. І реагування на злочин агресії також має бути глобальним», – зазначив Андрій Костін під час інтерв’ю.

Генпрокурор наголосив на важливості виконання ордеру МКС щодо арешту Путіна за примусову депортацію українських дітей, а також компенсації завданих Росією збитків за рахунок приватних та суверенних активів РФ.

У межах візиту Андрій Костін проведе ряд зустрічей для обговорення цих питань з американськими партнерами.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор назвав загальну кількість справ військових злочинів росіян.