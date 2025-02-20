Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Буданов припустив, коли в Україні відбудеться припинення вогню

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Буданов припустив, коли в Україні відбудеться припинення вогню
Буданов сумнівається, що введення миротворчих військ може стати гарантією безпеки для України
фото: скріншот з відео

Буданов: Ми прийдемо до режиму припинення вогню. На скільки це буде довго, наскільки це буде ефективно – це інше питання

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що у 2025 році Україна та Росія, ймовірно, досягнуть режиму припинення вогню. Однак, за його словами, залишається відкритим питання, наскільки тривалим і дієвим буде таке перемир’я. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю Ейнулла Фатуллаєва.

«Ви знаєте. Це парадоксальна ситуація. Попри те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні ось наскільки це можливо, водночас я думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню. На скільки це буде довго, наскільки це буде ефективно – це інше питання. Але те, що це станеться, я думаю, що це станеться. Для цього є більшість складових, щоб це сталося», – сказав Буданов.

Водночас керівник ГУР сумнівається, що введення миротворчих військ може стати гарантією безпеки для України.

«Покажіть мені хоч одну країну в світі, де введення миротворців спрацювало… Може десь і є, але я такого випадку не пам’ятаю. Я цікавився, багато прикладів розбирав – ніде», – додав Буданов.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що для завершення війни у 2025 році є всі можливості, тому зробити це цілком реально.

До слова, згідно з опитуванням, яке тривало на сайті «Главкома» з 30 грудня 2024 року, понад половина опитуваних користувачів мережі не вірять у те, що у 2025 році відбудеться перемирʼя з Росією.

Читайте також:

Теги: переговори війна ГУР розвідка Кирило Буданов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заяви Трампа та нового держсекретаря Марко Рубіо, що Путін є агресором і в його інтересах якнайшвидше завершити цю війну, відображають сьогоднішнє становище Путіна у світі
Що насправді стоїть за екстреним зверненням Путіна до Трампа?
22 сiчня, 12:19
Кадрові зміни в Міноборони, новий постпред президента у Криму. Головне за 24 січня
Кадрові зміни в Міноборони, новий постпред президента у Криму. Головне за 24 січня
24 сiчня, 21:09
Окупант Чебодаєв був уродженцем республіки Хакасія
Сили оборони ліквідували російського кандидата у майстри спорту з боксу
24 сiчня, 14:43
18 січня Сили оборони атакували федеральну державну казенну установу «8 марта» у Тульській області
Удар по нафтобазі в Тульській області: з’явилися супутникові знімки
22 сiчня, 06:56
Триває 1064-й день повномасштабної війни
РФ знову просунулась на Донеччині – DeepState
22 сiчня, 06:37
Ситуація на фронті 2 лютого
Карта бойових дій в Україні станом на 2 лютого 2025 року
2 лютого, 00:00
Війна в Газі була спровокована терористичною атакою ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року
Ізраїль вивів війська з коридору Нецарім, що розділяє Газу
10 лютого, 05:20
Радослав Сікорський заявив, що його бентежить «природа путінського контролю над Росією»
Участь Путіна в переговорах щодо закінчення війни: польський міністр зробив заяву
7 лютого, 08:02
«То були найвиснажливіші, найважчі зйомки у моєму житті»
«Схуд і зблід». Актор, який прославив Україну на кінопремії BAFTA, розказав про «найтяжчі зйомки у житті»
Вчора, 12:14

Суспільство

Петиція про заборону російськомовної музики на стримінгах набрала потрібну кількість голосів
Петиція про заборону російськомовної музики на стримінгах набрала потрібну кількість голосів
Буданов припустив, коли в Україні відбудеться припинення вогню
Буданов припустив, коли в Україні відбудеться припинення вогню
Займався пауерліфтингом та мріяв про свою СТО. Згадаймо Андрія Севостьянова
Займався пауерліфтингом та мріяв про свою СТО. Згадаймо Андрія Севостьянова
Росіяни другу ніч поспіль атакують міста України: є постраждалі
Росіяни другу ніч поспіль атакують міста України: є постраждалі
У Москві палає інститут з системи російської оборонки (відео)
У Москві палає інститут з системи російської оборонки (відео)
«Це дуже погана інвестиція». Бізнесмен пояснив, чому не варто вкладати в нерухомість
«Це дуже погана інвестиція». Бізнесмен пояснив, чому не варто вкладати в нерухомість

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 лютого 2025
46K
Геологічна служба США розчарувала Трампа: Україна не володіє рідкісними ресурсами
29K
Фаворит Путіна, який тепер контактує з американцями, має бізнес під Києвом (фото)
22K
Спецоперація «Щур». Спільнику топпосадовцю СБУ оголошено підозру
15K
Шольц заступився за Зеленського після заяв Трампа

Новини

20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Вчора, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
18 лютого, 00:58

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua