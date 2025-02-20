Буданов припустив, коли в Україні відбудеться припинення вогню

Буданов: Ми прийдемо до режиму припинення вогню. На скільки це буде довго, наскільки це буде ефективно – це інше питання

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що у 2025 році Україна та Росія, ймовірно, досягнуть режиму припинення вогню. Однак, за його словами, залишається відкритим питання, наскільки тривалим і дієвим буде таке перемир’я. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю Ейнулла Фатуллаєва.

«Ви знаєте. Це парадоксальна ситуація. Попри те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні ось наскільки це можливо, водночас я думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню. На скільки це буде довго, наскільки це буде ефективно – це інше питання. Але те, що це станеться, я думаю, що це станеться. Для цього є більшість складових, щоб це сталося», – сказав Буданов.

Водночас керівник ГУР сумнівається, що введення миротворчих військ може стати гарантією безпеки для України.

«Покажіть мені хоч одну країну в світі, де введення миротворців спрацювало… Може десь і є, але я такого випадку не пам’ятаю. Я цікавився, багато прикладів розбирав – ніде», – додав Буданов.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що для завершення війни у 2025 році є всі можливості, тому зробити це цілком реально.

До слова, згідно з опитуванням, яке тривало на сайті «Главкома» з 30 грудня 2024 року, понад половина опитуваних користувачів мережі не вірять у те, що у 2025 році відбудеться перемирʼя з Росією.