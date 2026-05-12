Кремль хвалиться оновленням Ту-160, але реально воює лише третина флоту

Сім-дев'ять Ту-160 постійно стоять у цехах Казанського заводу – програма модернізації йде повільніше, ніж обіцяє Кремль

У мережі з'явилося перше фото оновленого російського стратегічного бомбардувальника Ту-160 «Дейнекін» після п'ятирічної модернізації. Водночас аналіз відкритих джерел свідчить: попри гучну риторику Кремля, реально воювати здатна лише третина флоту цих машин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defence Blog.

П'ять років у цеху – і перше фото

Російський військово-авіаційний блогер Ілля Туманов, який веде популярний Telegram-канал Fighterbomber, опублікував перший знімок Ту-160 з бортовим номером 8-04 на прізвисько «Дейнекін» – після модернізації до стандарту «М». Попередні супутникові знімки фіксували цю машину в цехах Казанського авіаційного виробничого об'єднання ще з 2020 року. Тобто від початку робіт до виходу з заводу минуло близько п'яти років.

Поява «Дейнекіна» довела підтверджену кількість модернізованих Ту-160М до шести бортів. Ще три машини збудовані заново під індексом Ту-160М2 – це вже не переобладнані радянські планери, а нові літаки.

Лише семеро з вісімнадцяти летять у бій

Куди красномовніші цифри публікує аналітичний авіаційний ресурс AviVector. За його даними, російські Повітряно-космічні сили мають 18 Ту-160М, проте на бойові вильоти проти України виходять лише сім. Решта – на випробуваннях, у навчальних польотах, на технічному обслуговуванні або в цехах модернізації.

Бойові місії зазвичай починаються з авіабази «Україна» на Далекому Сході. Ракети борти отримують на «Енгельс-2» у Саратовській області – там же літаки нерідко й залишаються після удару. Такий географічний розподіл між двома базами, які розділяють тисячі кілометрів, пояснюється і дальністю Ту-160, і логікою розосередження: «Енгельс-2» українські дрони атакували вже кілька разів, тоді як «Україна» розташована надто далеко для більшості ударних безпілотників.

Супутникові знімки Борисоглібського аеродрому

Казань не встигає

На Казанському авіазаводі одночасно перебувають від семи до дев'яти машин – це майже половина всього бойового флоту. Супутниковий знімок від 18 березня 2026 року зафіксував два Ту-160М у новому виробничому цеху, будівництво якого почалося 2020 року, ще два стояли просто неба поруч із підприємством.

Сам факт появи нового цеху багато про що говорить. Росія заявила про намір відновити виробництво Ту-160 ще в середині 2010-х – тодішній віцепрем'єр Дмитро Рогозін голосно обіцяв нові Ту-160М2. Те, що цех запрацював лише до початку 2026 року, свідчить: терміни суттєво зсунулися. Скільки нових бортів і з якою швидкістю він зможе випускати – відкриті джерела відповіді не дають.

Ту-160 – найбільший і найважчий надзвуковий бойовий літак у світі, у НАТО відомий як Blackjack. Перший політ здійснив 1981 року, на озброєння радянської армії надійшов 1987-го. Змінна геометрія крила дозволяє йому розганятися до 2200 км/год. У двох внутрішніх роторних пускових установках він несе до дванадцяти крилатих ракет Х-55 або Х-101/102 – зі звичайними або ядерними боєголовками – і здатний вражати цілі на міжконтинентальній дальності. З початку повномасштабного вторгнення Ту-160 запускають по Україні крилаті ракети Х-101, злітаючи переважно з «Енгельс-2». Показово, що частина цих машин колись належала Україні: 1999 року Київ передав Москві вісім Ту-160 і три Ту-95МС в обмін на погашення боргу за російський газ на $275 млн. Щонайменше шість із тих бортів, за даними «Схем», досі у бойовому складі армії РФ.

Нагадаємо, у січні 2025 року Сили оборони України двічі вдарили по авіабазі «Енгельс-2» – знищивши паливо для Ту-160, яке Росія використовує для ракетного терору проти цивільних.

