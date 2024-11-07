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Сі Цзіньпін привітав Трампа з перемогою на виборах – CNN

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Сі Цзіньпін привітав Трампа з перемогою на виборах – CNN
Лідер Китаю привітав Трампа з виграшем на виборах
фото з відкритих джерел

Президент Китаю провів телефонну розмову із Дональдом Трампом

Голова КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Китайський лідер привітав республіканця з перемогою на президентських виборах у США. Про це повідомляє CNN.

За словами двох джерел, 6 серпня Сі Цзіньпін під час телефонної розмови привітав Трампа з перемогою на президентських виборах у США.

Коли журналісти звернулися до китайського посольства у Вашингтоні щодо цього дзвінка, там заявили, що «нема чого запропонувати» (ймовірно, малася на увазі фраза «нічого сказати»).

Нагадаємо, що Дональда Трампа привітали й інші світові лідери, зокрема генсек НАТО Марк Рютте, президент Франції Еммануель Макрон, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Польщі Анджей Дуда, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та інші.

Також Трамп отримав привітання від президента України Володимира Зеленського, який зазначив, що цінує підтримку Трампа підходу «мир через силу». За словами Зеленського, цей принцип може наблизити мир в Україні.

«Ми очікуємо епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України в Сполучених Штатах», – сказав президент України.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Також Трамп назвав перемогу в Пенсільванії ключем до успіху на виборах.

До слова, Трамп отримав 16 голосів виборників у Джорджії. Перед цим він отримав найбільше прихильності виборців у «хиткому» штаті Північна Кароліна (також 16 голосів виборників). 

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

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Теги: міністр вибори Дональд Трамп Анджей Дуда Колумбія Флорида Еммануель Макрон президент Сі Цзіньпін Марк Рютте

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