Кабмін врахував потреби чоловіків і жінок у війську: що зміниться

В уряді відзначили, що новий порядок забороняє будь-які форми дискримінації військових за гендерною ознакою

Уряд наголосив на важливості психологічної підтримки, особливо для тих військових, хто зазнав впливу бойового стресу чи постраждав від сексуальних домагань

Кабінет міністрів України затвердив нововведення, які мають забезпечити рівноправність жінок та чоловік у війську у сфері речового, медичного, психологічного та соціального забезпечення. Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За словами Мельничука, сьогодні було затверджено, відповідно до пункту 4 статті 9-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Порядок речового, медичного, психологічного та соціального забезпечення військовослужбовців з урахуванням потреб жінок і чоловіків.

Даним порядком передбачено заборону дискримінації військовослужбовців у сфері речового, медичного, психологічного та соціального забезпечення. Закріплено засади речового, медичного, психологічного та соціального забезпечення військовослужбовців з урахуванням потреб жінок і чоловіків

Новий порядок передбачає забезпечення військовослужбовиць:

засобами особистої гігієни

засобами індивідуального захисту відповідно до антропометричних даних.

Визначено особливості психологічної підтримки та допомоги військовослужбовцям, які зазнали впливу стрес-факторів в екстремальних (бойових) умовах чи постраждали від сексуальних домагань.

Також передбачено гінекологічне, мамологічне обстеження та лікування для військовослужбовців-жінок та мамологічне і урологічне обстеження та лікування для військовослужбовців-чоловіків.

Нагадаємо, українських жінок варто підготувати до оборони навіть попри те, що вони не підлягають обов'язковому призову на військову службу. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телемарафону. Тимочко переконаний: що більшою є загальна навченість українців до спротиву, їхня консолідація та вміння злагоджено взаємодіяти між групами за статевою чи професійною ознакою, то менше Росія прагне воювати.