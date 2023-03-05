Два українських пілоти пройдуть тестування на симуляторі F-16 у США – ЗМІ

Згодом до програми можуть приєднатися ще 10 українських пілотів

Двоє українських військових прибули до США для тестування їхніх навичок управління бойовими літаками, включаючи винищувачі F-16. Про це повідомляє NBC.

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Оцінка навичок пілотів проводиться на симуляторах на військовій базі у Тусоні, штат Аризона. Згодом до програми можуть долучитися й інші українські військові. Зазначається, що американська влада схвалила перевезення ще 10 українських пілотів до США для проходження аналогічного тестування вже цього місяця.

Це перше таке відрядження українських пілотів до Америки для проходження оцінки їхніх навичок американськими військовими тренерами. Як повідомляється, головна мета тестувань – це покращення навичок пілотів та визначення терміну необхідного тренування.

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«Програма має на меті оцінку їхніх здібностей як пілотів, щоб ми могли краще радити їм, як використовувати надані їм можливості», – зазначив посадовець адміністрації США.

Водночас два представники адміністрації підкреслили, що це не тренувальна програма й українські пілоти не будуть керувати жодними літаками під час перебування в США. Військові будуть користуватися симулятором, які можуть імітувати польоти різних типів літаків.

При цьому наголошується, що ніяких планів по передачі F-16 Україні наразі немає.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що країни Заходу нададуть Україні декілька типів винищувачів, а війна закінчиться вже цього року.

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До слова, представник конгресу США повідомив, коли Україна може отримати винищувачі F-16.

Повідомлялося, що президент США Джо Байден зараз виключає можливість відправлення передових американських літаків.