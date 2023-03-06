Повітряні сили пояснили важливість прибуття українських пілотів до США

Американська сторона вивчає можливості наших авіаторів та оцінює, скільки може знадобитися часу для опнування сучасних винищувачів

Тестування двох українських пілотів у США допоможе визначити рівень навичок авіаторів ЗСУ, які згодом можуть бути залучені до навчання на сучасних винищувачах. Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, повідомляє «Голос Америки».

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Під час перебування українських пілотів у США буде оцінено, скільки часу знадобиться для їхнього навчання, також оцінюється рівень знань.

«Усі ці моменти враховуються, і будуть надалі зроблені кроки для того, щоб зрозуміти алгоритм дій: як ми діятимемо далі, де ми навчатимемо (пілотів ЗСУ – ред.), якщо буде прийнято рішення про надання Україні того чи іншого типу літака», – зазначив Ігнат.

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Він зауважив, що зараз ще тривають консультації щодо передачі Україні західних винищувачів. Українська сторона тісно співпрацює на різних фронтах: і на дипломатичному, і на військовому.

«Поки що американська сторона вивчає можливості наших пілотів, скільки їм знадобиться часу для переучування на сучасні винищувачі», – сказав речник Повітряних сил ЗСУ.

Крім пілотів, як наголосив Ігнат, не менш важливим фактором є навчання інженерно-авіаційного складу, який обслуговуватиме цю техніку. Це дуже важливий момент, тому що один літак щодня обслуговують понад 10 спеціалістів.

Нагадаємо, що двоє українських пілотів прибули до США для тестування навичок управління бойовими літаками, включно з винищувачами F-16.

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До слова, міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що країни Заходу нададуть Україні декілька типів винищувачів, а війна закінчиться вже цього року.

Крім того, представник конгресу США повідомив, коли Україна може отримати винищувачі F-16.

Повідомлялося, що президент США Джо Байден зараз виключає можливість відправлення передових американських літаків.