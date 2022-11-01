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США перешкоджатимуть Ірану продавати зброю Росії – Держдеп

Юрій Лящук
glavcom.ua
США перешкоджатимуть Ірану продавати зброю Росії – Держдеп
США застосують усі доступні санкції проти РФ та Ірану
фото: Defense Express

Вашингтон ретельно вивчає інструменти, які можуть бути придатними для такого роду реагування

Сполучені Штати мають намір використати всі доступні інструменти, щоб перешкоджати постачанню Ірану зброї Росії. Про це заявив прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє CNN.

«США протягом кількох місяців вивчали шляхи постачання безпілотних літальних апаратів Іраном у світі. Вашингтон ретельно вивчає інструменти, які можуть бути придатними для такого роду реагування – санкції, інші фінансові заходи», – зазначив Прайс.

За його словами, Держдеп США стурбований тим, що Росія також може прагнути придбати в Ірану ракети «земля-земля», які майже, напевно, будуть використовуватися у війні проти України.

Прес-секретар додав, що США застосують усі доступні санкції як щодо російської, так і іранської галузі торгівлі зброєю, щоб ускладнити Ірану продаж будь-якої зброї Росії.

Прессекретар Пентагону Пет Райдер також підкреслив, що його відомство має побоювання, що Росія може спробувати придбати передове озброєння в Ірану, наприклад, ракети класу «земля-земля», для використання у війні проти України.

Нагадаємо, розвідка повідомила, скільки бойових дронів Іран відправить в РФ. Також Повітряні сили повідомили, Росія планує розмістити на північному кордоні України іранські ракети

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Теги: Зброя Росії Іран Україна росія війна

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