Трамп задумав нове передислокування військ США у Європі

Єгор Голівець
Трамп може відмовитися від важливого військового плану Байдена у Європі
фото: Bloomberg

У НАТО побоюються, що після Німеччини Вашингтон може скоротити контингент ще в Італії та Іспанії

Європейські союзники США прогнозують нові рішення президента Дональда Трампа щодо американської військової присутності в Європі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Можливе скорочення військової присутності США в Європі

За даними джерел видання, у країнах НАТО очікують подальшого перегляду американського контингенту після рішення Трампа вивести 5 тис. військових із Німеччини.

Серед можливих сценаріїв союзники розглядають скорочення присутності американських військ в Італії та Іспанії. Також адміністрація Трампа може відмовитися від плану розміщення у Німеччині ракет великої дальності, який був затверджений ще за президентства Джо Байдена.

НАТО готується до перегляду оборонної архітектури

У НАТО також обговорюють можливість скорочення участі США у військових навчаннях у Європі та передислокацію частини сил до країн, які Вашингтон вважає ближчими до чинної адміністрації.

Однією з держав, яка може отримати додаткову американську присутність, називають Польщу. Варшава вже неодноразово заявляла про готовність прийняти більше військових США.

Позиція Вашингтона та реакція союзників

Пентагон відмовився коментувати інформацію Bloomberg, а Білий дім переадресував журналістів до заяв держсекретаря США Марко Рубіо.

«Якщо одна з головних причин, чому США перебувають у НАТО, – це можливість мати війська, розгорнуті в Європі, які ми могли б перекинути на інші надзвичайні ситуації, а зараз це вже не так, принаймні що стосується деяких членів НАТО, то це проблема – і її треба розглянути», – заявив Рубіо під час візиту до Італії.

Наразі у Європі дислокуються близько 85 тис. американських військових. Водночас частина дипломатів НАТО вважає, що можливості Трампа для масштабного скорочення військової присутності можуть бути обмежені Конгресом США та стратегічними інтересами Вашингтона.

«Ми постраждаємо не менше, а то й більше, ніж європейські країни, яких ми визначили б як об’єкти покарання, якщо спробуємо суттєво скоротити наші сили або присутність», – заявив генерал-майор армії США у відставці Гордон Девіс.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп допустив можливість передислокації частини американських військ із Німеччини до Польщі або інших країн східного флангу НАТО. Після цього Варшава заявила про готовність прийняти додатковий американський контингент для посилення безпеки регіону.

